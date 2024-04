05/04/2024 - 18:30

Bilan semestriel du contrat de liquidité



SELECTIRENTE rappelle qu'elle a signé le 9 octobre 2006 avec la société Invest Securities un contrat de liquidité conforme à la charte de Déontologie établie par l'AMAFI et approuvée par AMF. Ce contrat a été remplacé le 9 avril 2020 par un nouveau contrat permettant une mise en conformité avec la réglementation en vigueur et notamment la décision de l'AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018.

Le 23 janvier 2024, SELECTIRENTE a augmenté de 250 000 (deux cent cinquante mille) euros, les ressources allouées au contrat de liquidité confié à INVEST SECURITIES.

Au titre de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 mars 2024 :

- 8 840 titres

- 95 643 euros

Du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées sur la période Nombre de titres échangé sur la période Montant en € des transactions de la période Achat 217 4 279 386 761 € Vente 110 603 54 898 €



Il est rappelé que lors du dernier bilan du contrat de liquidité en date du 30 septembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 5 164 titres

- 175 880 euros





Contacts

Dany ABI AZAR – Directeur Administratif et Financier Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – dany.abiazar@selectirente.com

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)1 42 86 82 45 - alienor.kuentz@shan.fr





À propos de SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, gérant et associé commandité, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille immobilier de près de 580 M€ situé à plus de 60% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com