(Euronext Paris - Compartiment C)

26/07/2023 - 17:45

Résultats courants en progression

Résultat récurrent EPRA à 10,9 M€, soit 2,61 € / action, en progression de +20 %

Cash flow net courant à 10,8 M€, soit 2,60 € / action, en progression de +13 %

Résultat net IFRS à 5,0 M€, soit 1,20 € / action

Performances opérationnelles

Loyers en progression de +17 % par rapport au 1 er semestre 2022 (+2,9 % à périmètre constant)

Taux d'occupation financier moyen sur les douze derniers mois en amélioration à 96,2 %

Taux de recouvrement des loyers du 1er semestre 2023 de 93,2 % au 30 juin 2023 (contre 91,3% au 30 juin 2022)

Patrimoine et valorisation

Cessions : 9 actifs pour un prix de vente de 6,9 M€, générant une plus-value distribuable de 1 M€

Valorisation du patrimoine : 592 M€ fin juin 2023 (contre 604 M€ fin 2022)

59% des actifs situés dans Paris intra-muros et 12 % en région parisienne

Valeurs d'expertise au 30 juin 2023 : - 0,4 % à périmètre constant depuis le 31 décembre 2022

ANR NDV en normes EPRA : 90,59 €/action (contre 93,11 €/action au 31 décembre 2022)

Structure financière

Ratio d'endettement : LTV EPRA à 39,8 %

Coût moyen de la dette : 2,0 %

Maturité moyenne de 4,1 années et duration moyenne de 3,5 années

Part des dettes à taux fixe et de celles à taux variables couvertes : 100%

Trésorerie : 9,9 M€ à fin juin 2023

Financements bancaires non tirés : 55 M€

Evénements post clôture et dividende

Poursuite des arbitrages avec des engagements de ventes de 7 M€ à date

Lors de l'Assemblée Générale du 2 juin 2023, les actionnaires ont approuvé la proposition de dividende de 3,80 € / action (+5,6 % par rapport à celui versé en 2022) et le versement a été réalisé en date du 15 juin 2023.

Le Conseil de Surveillance de SELECTIRENTE, réuni le 26 juillet 2023 sous la Présidence de Monsieur Pierre Vaquier, a examiné les comptes en normes françaises et en normes IFRS arrêtés au 30 juin 2023. Les procédures d'audit sont en cours.

Résumé de l'activité du 1er semestre 2023

Malgré la persistance des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques, liées à la poursuite de la guerre en Ukraine, aux pressions inflationnistes et à l'augmentation des taux d'intérêt, le marché français de l'immobilier commercial évolue dans une dynamique favorable, en dépit d'un tassement des investissements depuis le mois de mars.

Le volume global d'investissement en immobilier d'entreprise est en net repli à 6,2 Mds€ au premier semestre 2023, selon une étude de Knight Frank, soit une chute de 51 % par rapport au premier semestre 2022. Le segment des commerces a cependant fait preuve de résilience : 1,7 Md€ a en effet été investi sur le segment des commerces, ce qui représente une part de 28 % de ce volume total. Ces bons chiffres illustrent le redressement des commerces sur le marché immobilier français.

Le commerce de proximité en centre-ville enregistre en particulier une résorption sensible de son taux de vacance dans tout l'Hexagone : selon la même étude Knight Frank, ce taux s'est réduit à 5,8 % en moyenne sur le 1er semestre 2023, contre 6,8 % en 2022 et 9 % en 2021 à Paris, sachant que la capitale représente près de 60 % de la valeur du patrimoine de SELECTIRENTE.

SELECTIRENTE demeure ainsi convaincue de la pérennité des commerces de proximité en centre-ville. En effet, ces enseignes bénéficient de l'attachement des consommateurs, de l'essor des mobilités douces, qui tend à améliorer leur desserte, de l'avènement de la « ville du quart d'heure » et du phénomène de métropolisation, autant d'éléments qui renforcent leur attractivité.

Forte de sa structure financière, SELECTIRENTE présente toujours de solides fondamentaux à long terme :

des emplacements de qualité : près de 59 % des actifs situés dans Paris intra-muros, 12 % en région parisienne et 16 % dans 5 des 10 plus grandes métropoles régionales françaises ;

: près de 59 % des actifs situés dans Paris intra-muros, 12 % en région parisienne et 16 % dans 5 des 10 plus grandes métropoles régionales françaises ; des loyers raisonnables au regard des valeurs locatives de marché ;

au regard des valeurs locatives de marché ; une forte granularité du patrimoine (plus de 440 actifs et 570 baux) et une forte mutualisation du risque locatif ;

(plus de 440 actifs et 570 baux) et une forte mutualisation du risque locatif ; un endettement limité (LTV EPRA de 39,8 % à fin juin 2023), une trésorerie disponible de près de 10 M€ après un remboursement de 10 M€ du RCF au cours du semestre, et une ligne de financement non tirée de 55 M€ ;

(LTV EPRA de 39,8 % à fin juin 2023), une trésorerie disponible de près de 10 M€ après un remboursement de 10 M€ du RCF au cours du semestre, et une ligne de financement non tirée de 55 M€ ; une gestion disciplinée et réactive, menée par une équipe reconnue et expérimentée.

La Société affiche à nouveau sa résilience en enregistrant, d'une part, un taux d'occupation financier moyen toujours élevé à 96,2 % sur les douze derniers mois et, d'autre part, une très légère baisse des valeurs d'expertise hors droit de son patrimoine à -0,4 % à périmètre constant.

Le taux de recouvrement des loyers du 1er semestre 2023 ressort à 93,2 % au 30 juin 2023, contre 91,3% au 30 juin 2022. Ce taux de recouvrement est porté à près de 95 % au 21 juillet 2023.

Activité opérationnelle du 1er semestre 2023

Après un exercice 2022 particulièrement dynamique, marqué par 106,1 M€ d'investissements en immobilier direct, SELECTIRENTE n'a pas réalisé d'investissement sur la période et s'est concentrée sur la bonne exécution de son programme d'arbitrage.

Désireuse de préserver sa situation financière solide, la Société privilégie la prudence et continue à mener une politique d'investissement à la fois rigoureuse et sélective.

Arbitrages stratégiques de recentrage

Au cours de ce 1er semestre, SELECTIRENTE a réalisé des arbitrages traduisant l'objectif de « recentrage stratégique » de son portefeuille : vente de 8 commerces situés aux Pavillons-sous-Bois (93), à Brest (29), à Menton (06), à Lorient (56), à Saintes (17), à Bourgoin-Jallieu (38), de 2 commerces à Corbeil-Essonnes (91) et d'un appartement situé à Paris (7e) pour un prix net vendeur total de 6,9 M€, supérieur de 10 % à la valeur d'expertise hors droit à fin 2021, et générant une plus-value distribuable de près de 1,0 M€.

Au 30 juin 2023, la Société était également engagée dans la cession de 7 actifs situés au Raincy (93), à Manosque (04), à Nanterre (92), à Brest (29), à Argenteuil (95) et de 2 actifs à Corbeil-Essonnes (91), pour un prix net vendeur total de 3,9 M€.

Depuis le 1er juillet, SELECTIRENTE a signé l'acte authentique de vente de l'actif situé au Raincy (93), pour un prix net vendeur de 0,8 M€ et s'est également engagée dans la cession de 2 commerces supplémentaires situés à La-Tour-du-Pin (38) et à Manosque (04) pour un prix net vendeur global de 3,1 M€.

Activité locative : des loyers en progression de +17 %

Les revenus locatifs de SELECTIRENTE ressortent à 15,3 M€ au 1er semestre 2023, en hausse de +17 % par rapport à ceux du premier semestre 2022. A périmètre constant, les loyers seuls progressent de près de +2,9 %.

(en k€) 30 juin 2023 30 juin 2022 Variation % Produits de loyers bruts 15 111 12 905 17% Revenus annexes 158 143 10% Revenus locatifs bruts 15 268 13 049 17%

Au cours de ce 1er semestre, les actions menées en matière de gestion locative (renouvellements de baux et relocations) ont concerné 27 locaux commerciaux, se traduisant par une augmentation nette de +5 % (de 1 297 à 1 361 K€ de loyer annuel des locaux concernés).

En outre, SELECTIRENTE a perçu 29 K€ d'indemnités de déspécialisation à l'occasion de deux cessions de droit au bail avec changement d'activité.

Dans le cadre du plafonnement de l'indexation à 3,5 % en 2023 voté par le Parlement en faveur des PME et TPE, et récemment reconduit en 2024, la Société estime à 45 % les loyers qui pourraient être concernés. Dans l'immédiat, seules 12 demandes de plafonnement ont été transmises et acceptées par la Société, représentant 392 K€ de loyers annuels sur un montant total des loyers annuels potentiellement éligibles de 13,6 M€, soit moins de 3 % de ces derniers. Cette estimation sera à affiner avec une connaissance plus précise des locataires concernés par ce plafonnement. Des échanges avec ces derniers sont en cours afin de vérifier leur éligibilité à ce dispositif.

Hausse du taux d'occupation financier moyen sur les douze derniers mois, à 96,2 %

Le taux d'occupation financier continue de croître et s'établit à 96,2 % en moyenne sur les 12 derniers mois, en progression de 40 points de base par rapport à celui enregistré au 30 juin 2022 (95,8 %). Pour le seul 2e trimestre 2023, ce taux d'occupation financier atteint également 96,2 %.

Performances financières du 1er semestre 2023

Résultat net en repli principalement dû à la valorisation des immeubles

(en k€) 30 juin 2023 30 juin 2022 Produits de loyers bruts 15 111 12 905 Revenus annexes 158 143 Charges locatives refacturées 2 348 2 256 Charges locatives et taxes sur immeubles (3 053) (2 746) Revenus locatifs nets 14 563 12 558 Frais de gestion et autres frais généraux (1 866) (2 072) Variation de valeur des immeubles de placement (3 976) 2 178 Résultat de cession des immeubles de placement (1) (51) Pertes de valeur sur créances clients (189) (68) Autres produits et charges 49 (33) Résultat opérationnel 8 579 12 512 Dividendes 1 204 1 168 Produits financiers 319 - Charges financières (3 802) (2 782) Variation de valeur des actifs financiers/instruments financiers et résultat de cession des actifs financiers (1 120) (1 890) Résultat financier net (3 399) (3 504) Résultat avant impôts 5 180 9 008 Impôt sur les sociétés (171) 85 Résultat net 5 009 9 093 Résultat net récurrent 10 891 9 111 Cash Flow net courant 10 841 9 561



Etat du résultat global IFRS

Le résultat net IFRS est en baisse, essentiellement due à celle de la valeur des immeubles de placement, notamment consécutive à l'augmentation des taux de rendement de l'expert immobilier indépendant. Ce repli du résultat est compensé par la hausse des loyers (+17%), par la moindre baisse de la valeur des actifs financiers entre les premiers semestres 2022 et 2023 (+0.9 M€) ainsi que par une légère réduction des frais généraux.



Synthèse des indicateurs de performances EPRA

KPI EPRA 30/06/2023 30/06/2022 en M€ €/action en M€ €/action Résultat EPRA 10,9 2,61 9,1 2,19 EPRA NRV 393,6 94,39 403,4 96,76 EPRA NTA 351,8 84,37 360,0 86,33 EPRA NDV 377,8 90,59 371,5 89,11 Taux de rendement initial net 5,1% 4,8% Taux de rendement initial hors aménagement de loyers 5,1% 4,8% Taux de vacance 2,8% 2,3% Ratio de coût (dont coûts de vacance) 17,0% 20,3% Ratio de coût (hors coûts de vacance) 16,3% 19,7% LTV EPRA 39,8% 41,0%

Conformément aux recommandations de l'EPRA (European Public Real Estate Association), dont elle est membre, SELECTIRENTE publie les principaux indicateurs de performances permettant de favoriser la transparence et la comparabilité des résultats financiers des sociétés immobilières cotées en Europe.

L'actif net réévalué par action Net Disposal Value en normes EPRA ressort à 90,59 € au 30 juin 2023 contre 93,11 € à fin 2022, soit un repli de -2,7 % sur le premier semestre 2023 et une hausse de +1,7 % par rapport au premier semestre 2022.

Valorisation du patrimoine

Très légère baisse de la valorisation du patrimoine à périmètre constant

Le patrimoine réévalué de SELECTIRENTE s'est établi au 30 juin 2023 à 592 M€([1]) hors droits, contre 604 M€ au 31 décembre 2022.

Au 30 juin 2023, compte tenu de la qualité de ses emplacements, le portefeuille immobilier direct de la Société a enregistré une bonne résistance en termes de valorisation, ce malgré la hausse de l'incertitude économique et les pressions inflationnistes. Ainsi, ces valeurs d'expertise restent pratiquement stables à -0,4 % à périmètre constant sur les 6 derniers mois.

En détail, les valeurs des commerces de centre-ville, qui représentent 83 % du portefeuille global, affichent à périmètre constant une régression de -1,0 %, compensée par une valeur en progression sur les bureaux (+2,0 %) ainsi que sur les moyennes surfaces de périphérie (+4,3 %). Au niveau géographique, ces valeurs d'expertise sont en augmentation dans les grandes métropoles françaises hors Paris (+0,6 %), représentant près de 30 % du patrimoine global, alors que la tendance à Paris et en région parisienne est à la baisse avec des reculs modérés de respectivement -0,9 % et -0,3 %.

A fin juin 2023, le taux de rendement moyen découlant de ces expertises (droits inclus) sur l'ensemble du patrimoine s'établit à 5,0 %, quasi-stable par rapport à fin 2022. Le taux de rendement ressort à 5,0 % pour les commerces de centre-ville (dont en moyenne 4,7 % pour les locaux parisiens estimés entre 2,3 % et 6,5 %, et 5,8 % en région parisienne), à 4,5 % pour les bureaux et à 7,4 % pour les commerces de périphérie (qui représentent 3,2 % de la valeur globale du patrimoine).

Un patrimoine immobilier détenu en direct constitué à 83 % de commerces de centre-ville et situé à 59 % dans Paris intra-muros

La valeur du patrimoine immobilier direct de SELECTIRENTE, constitué de 442 actifs totalisant une surface de plus de 110 000 m² et 577 baux, ressort à 568,3 M€ (hors droits) à fin juin 2023. Principalement constitué de commerces de centre-ville à Paris et en région parisienne, ce patrimoine se décompose de la manière suivante :

Répartition du patrimoine immobilier direct par type d'actif

(% des valeurs au 30 juin 2023) Commerces de centre-ville et milieu urbain 83,2% Moyennes surfaces de périphérie 3,2% Bureaux 13,6%

Répartition géographique du patrimoine immobilier direct

(% des valeurs au 30 juin 2023) Paris 58,8% Région parisienne 12,1% Métropoles Régionales 28,4% Etranger (Belgique) 0,7%

Répartition sectorielle du patrimoine immobilier direct

(% des loyers théroiques annuels) Equipement de la Personne 14,4% Banques & Assurances 14,7% Restaurants et ventes à emporter 13,9% Loisirs (films, jardinage, fleuristes, librairies, bricolages, jouets…) 13,3% Magasins d'Alimentation 13,4% Beauté, santé et pharmacies 11,1% Services (agences immobilières, téléphonies, la poste, pressing…) 10,3% Equipement de la maison 8,8%

Structure financière : remboursement d'une partie du RCF

Pour rappel, SELECTIRENTE a conclu le 4 février 2022 une opération de refinancement de la dette hypothécaire en dette corporate sur 5 ans et un RCF (Revolving Credit Facility) sur 3 ans qui lui confèrent une capacité d'investissement accrue.

Au 27 juin 2023, la Société n'a renouvelé que 85 M€ des 95 M€ du RCF tiré, remboursant ainsi 10 M€ de dette RCF. Cette opération intervient dans le cadre de l'allégement de la dette de la Société et d'une politique de prudence vis-à-vis de l'incertitude économique actuelle.

Ainsi, au 30 juin 2023, le financement bancaire de SELECTIRENTE s'élève à 240 M€ en normes IFRS (contre 254 M€ à fin 2022) et se caractérise par :

24 % de dettes hypothécaires à taux fixe et 76% de dettes corporate à taux variable couvertes à 100 % ;

un ratio LTV EPRA de 39,8 % ;

un coût moyen de la dette à 2,0 % ;

une maturité moyenne de 4,1 années et une duration moyenne de 3,5 années ;

une part de dette à taux fixe et/ou à taux variable couverte à 100 % jusqu'à l'extinction de la dette corporate en 2027.

Le capital restant dû de la dette actuelle de SELECTIRENTE est représenté ci-après, la prochaine échéance significative se situant en 2025 :

Capital Restant Dû (en M€) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Dette Corporate 100 100 100 100 RCF 85 85 Dettes hypothécaires amortissables 55 52 48 44 41 37 TOTAL 240 237 148 144 41 37

Assemblée Générale du 2 juin 2023

Toutes les résolutions présentées à l'Assemblée Générale du 2 juin 2023 ont été approuvées par les actionnaires et le dividende - 3,80 € par action - au titre de l'exercice 2022 a été mis en paiement le 15 juin 2023.

Perspectives

Si les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques vont probablement continuer à impacter l'activité économique et les marchés financiers, SELECTIRENTE entend 1) poursuivre sa politique d'arbitrage visant au recentrage stratégique de son patrimoine, 2) maîtriser son niveau d'endettement autour de 40 % maximum et (3) saisir les opportunités qui pourraient se présenter dans l'environnement économique actuel.

La Société, qui s'attache à créer de la valeur sur le long terme, continuera d'entretenir une gestion locative dynamique et responsable tout en renforçant sa présence dans les grandes métropoles françaises ainsi qu'à Paris et en région parisienne.

Calendrier financier 2023 :

27/09/2023 : Rapport financier du 1er semestre 2023

02/11/2023 : Chiffre d'affaires et activité du 3e trimestre 2023

Contacts

Dany ABI AZAR – Directeur Administratif et Financier Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – dany.abiazar@selectirente.com

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)1 42 86 82 45 - alienor.kuentz@shan.fr

À propos de SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, nouveau gérant et commandité depuis le 3 février 2021, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille immobilier de plus de 590 M€ situé à près de 60 % dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com

Annexes au communiqué de presse « Activité et Résultats du 1er semestre 2023 »

États financiers IFRS au 30 juin 2023 (en cours d'audit)

Etat de la situation financière IFRS (simplifié)

Actif (en k€) 30 juin 2023 31 décembre 2022 Immeubles de placement 564 347 576 657 Immobilisations incorporelles 86 122 Titres de portefeuille 22 921 24 376 Autres actifs financiers non courants 1 390 1 459 Actifs d'impôts différés 34 Actifs non courants 588 778 602 614 Créances clients et comptes rattachés 6 144 5 243 Créances fiscales et autres créances 4 352 4 776 Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 852 20 374 Juste valeur des instruments de couverture de taux - part à moins d'un an 15 136 14 855 Actifs non courants détenus en vue de la vente 3 938 1 140 Actifs courants 39 422 46 388 TOTAL DES ACTIFS 628 200 649 002 Passif (en k€) 30 juin 2023 31 décembre 2022 Capital social 66 767 66 767 Primes 202 620 202 620 Réserves 77 441 81 606 Autres éléments du résultat global 14 902 14 670 Résultat net 5 009 13 408 Capitaux propres 366 739 379 071 Emprunts 235 239 249 943 Passifs d'impôts différés 16 Dépôts de garantie 7 372 7 230 Provisions 61 110 Passifs non courants 242 672 257 300 Emprunts 5 098 4 098 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 12 440 8 523 Dettes fiscales et sociales courantes 1 250 10 Passifs courants 18 788 12 631 Total des passifs 261 461 269 931 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 628 200 649 002

Etat du résultat global IFRS (simplifié)

(en k€) 30 juin 2023 30 juin 2022 Variation % Revenus locatifs nets 14 563 12 558 16% Frais de gestion et autres frais généraux (1 866) (2 072) -10% Variation de valeur des immeubles de placement (3 976) 2 178 -283% Résultat de cession des immeubles de placement (1) (51) -98% Pertes de valeur sur créances clients (189) (68) 177% Autres produits et charges 49 (33) -248% Résultat opérationnel 8 579 12 512 -31% Dividendes 1 204 1 168 3% Produits financiers 319 - NA Charges financières (3 802) (2 782) 37% Variation de valeur des actifs financiers/instruments financiers et résultat de cession des actifs financiers (1 120) (1 890) -41% Résultat financier net (3 399) (3 504) -3% Résultat avant impôts 5 180 9 008 -42% Impôt sur les sociétés (171) 85 -302% Résultat net 5 009 9 093 -45% Résultat net récurrent 10 891 9 111 19,5%

Glossaire

Valeur réévaluée du patrimoine

La valeur réévaluée (hors droits) du patrimoine de la Société a été déterminée sur les bases suivantes :

- le patrimoine immobilier direct retenu pour sa valeur d'expertise au 30 juin 2023 ou son prix d'acquisition hors droits,

- les investissements immobiliers indirects, constitués :

- des parts de SCPI détenues en pleine propriété retenues pour leur valeur de retrait ou de marché au 30/06/2023,

- des parts d'OPCI retenues pour leur dernière valeur liquidative connue au 30/06/2023,

- des parts de la société Rose retenues pour leur dernier actif net réévalué connu, et

- des actions de la société Vastned Retail N.V. retenues pour leurs cours de bourse au 30 juin 2023.

Cash-Flow net courant

Le Cash-Flow courant correspond au résultat en normes IFRS de l'exercice retraité des variations des justes valeurs des immeubles de placement, du résultat de cession des immeubles de placement, des variations des justes valeurs des éléments du résultat financier et des charges d'impôt courant et différé.

Loyers à périmètre constant

La variation des loyers à périmètre constant (en M€) est déterminée de la manière suivante :

Loyers 2022 13,0 - Loyers 2022 neutralisation des acquisitions 2022 -0,4 + Loyers 2022 semestrialisation des acquisitions 2022 2,6 - Loyers 2022 neutralisation des Cessions 2022 -0,3 - Loyers 2022 neutralisation des Cessions 2023 -0,2 Loyers 2022 retraités 14,7 Loyers 2023 15,2 - Loyers 2023 neutralisation des Cessions 2023 -0,1 - Loyers 2023 neutralisation des Acquisitions 2023 -0,1 Loyers 2023 retraités 15,1 Variation en montant 0,42 Variation en % 2,9%

([1])Le patrimoine réévalué au 30 juin 2023 (591,6 M€) se compose d'actifs immobiliers détenus en direct pour 568,3 M€ (valeurs d'expertise hors droits) et d'investissements immobiliers indirects constitués de parts de SCPI et d'OPCI pour 10,2 M€, d'usufruits de parts de SCPI pour 0,4 M€ et d'actions de la foncière cotée Vastned Retail NV pour 12,7 M€.