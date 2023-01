25/01/2023 - 17:45

SELECTIRENTE, la foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité, publie aujourd'hui ses engagements en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise et détaille les objectifs qu'elle s'est fixés dans ce domaine. Reflet de la sensibilité de la Société face à ces sujets et du travail exigeant engagé sur les 3 piliers Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) depuis de nombreuses années, ce document constitue la référence de sa gestion responsable et durable et adresse toutes les parties prenantes : dirigeants de la Société, investisseurs, actionnaires, locataires et tous les prestataires de la Société.



Les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance sont intégrés dans la politique de gestion de la Société, de la sélection des actifs à leur valorisation sur le long terme, ainsi que dans leur suivi au quotidien.

A travers son activité, SELECTIRENTE se met au service des populations citadines et urbaines, favorisant le dynamisme économique des centres-villes à travers le développement de commerces de proximité opérant dans différents secteurs (beauté, santé, loisir, alimentation, équipement de la maison et des personnes, restauration, services…).

Afin de continuer à œuvrer en ce sens, la Société s'engage à :

Maintenir la part de commerces de proximité au-delà de 80% du nombre total des actifs qu'elle détient ;

Maintenir à plus de 95% du patrimoine global la part du nombre d'actifs situés à moins de 500 mètres d'une station de transports en commun, d'un accès aux mobilités douces et/ou de bornes de recharge de véhicules électriques.

Avec un patrimoine majoritairement situé en centre-ville, la Société limite ainsi les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des visiteurs de ses commerces.

Consciente des enjeux écologiques dans leur globalité, SELECTIRENTE réalise un bilan carbone annuel de ses actifs, ce qui lui permet d'établir un plan de réduction des émissions de C0 2 , opère un suivi des consommations énergétiques de ses actifs et coopère avec ses locataires pour optimiser la gestion du tri des déchets et de la consommation d'eau, afin de mettre en place des plans d'actions adaptés.



Plus largement, la Société s'engage à impliquer l'ensemble des parties prenantes dans sa démarche, tout au long du cycle de la vie de ses actifs, à travers par exemple l'ajout d'une annexe environnementale à la totalité des nouveaux baux signés et la fourniture d'un éco-guide à chacun de ses locataires.





Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, déclare :

« Nos engagements de Développement Durable ont fait l'objet de travaux minutieux d'analyse de notre patrimoine et d'échanges passionnants avec nos différents partenaires. Davantage qu'une synthèse de nos engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance, ils reflètent ce qui est une partie importante de notre ADN, à savoir l'idée que nous nous faisons de notre métier de foncière responsable, qui soutient l'activité de proximité et qui, surtout, souhaite contribuer à relever les grands défis immobiliers d'aujourd'hui et de demain. »

Cliquez ici pour consulter les Engagements de développement durable de SELECTIRENTE

Cliquez ici pour consulter la rubrique « Développement durable » du site Internet de SELECTIRENTE





