Communiqué de presse

Le 03/06/2022



Compte rendu de l'Assemblée Générale mixte

du 3 juin 2022





L'Assemblée Générale mixte de SELECTIRENTE, réunie le 3 juin 2022 au siège social de SELECTIRENTE SCA, sous la présidence de Monsieur Jérôme DESCAMPS, président du Gérant SELECTIRENTE Gestion, et avec un quorum de 92,47%, a adopté la totalité des résolutions soumises à son approbation.

L'Assemblée Générale Ordinaire a notamment approuvé la distribution d'un dividende de 3,60 € par action, au titre de l'exercice 2021, dont les dates de détachement et de paiement dudit dividende sont fixées aux 10 et 14 juin 2022.

Les résultats complets des votes sont disponibles sur le site Internet de SELECTIRENTE dans la rubrique « Assemblées générales ».

Calendrier

27/07/2022 : Activité et résultats semestriels 2022

02/11/2022 : Chiffre d'affaires et activité du 3e trimestre 2022





À propos de SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et des professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE Gestion, gérant et commandité depuis le 3 février 2021, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (Société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille immobilier de plus de 550 M€ situé à près de 55% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.