13/12/2021 - 18:00

SELECTIRENTE, foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité, annonce l'acquisition de 2 nouveaux portefeuilles d'actifs composés de 71 commerces de proximité et de 2 immeubles de bureaux, pour un montant global de 48,4 M€ et pour une surface de plus de 12 000 m2. Avec ces 2 opérations, la Société diversifie davantage son patrimoine en étoffant sa gamme d'actifs dans de nouvelles villes stratégiques, grandes métropoles françaises ou stations balnéaires à forte affluence touristique.

Acquis auprès de la foncière belge Cofinimmo, le premier portefeuille se compose de 31 actifs, pour la plupart loués à la mutuelle d'assurance Covea, pour un prix de revient total de 27,5 M€, un loyer net de 1,5 M€ et une surface globale de 7 330 m2.

Se distinguant par une forte diversité géographique, ce portefeuille de qualité renforce la présence de SELECTIRENTE dans les artères commerciales de premier rang, comprenant notamment 7 commerces à Paris (11ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème, 17ème et 19ème), 5 en région parisienne (comme Levallois-Perret, Issy-les-Moulineaux, Le Perreux, Champigny-sur-Marne et Mantes-la-Jolie), 10 dans les grandes métropoles régionales (Bordeaux, Toulouse, Lyon, Rennes, Nantes, Clermont-Ferrand), 2 immeubles de bureaux de 2 225 m2 à Marseille (13) et Toulouse (31) et 54 parkings au total, ainsi que 5 boutiques situées dans des zones touristiques de premier plan (Annecy (74), Antibes (06), Arcachon (33), Saint-Jean-de-Luz (64) et Fréjus (83) ).

Le second portefeuille a quant à lui été acquis courant novembre auprès d'un investisseur privé. Constitué de 42 actifs, dont 40 déjà loués, pour une valeur de patrimoine équivalente à 20,7 M€ droits compris, un loyer annuel de près de 1,2 M€ et une surface globale de 4 822 m2, il se caractérise par une forte granularité.

La majorité des boutiques de pied d'immeuble qui composent ce portefeuille est située en centre-ville, à Paris (10 commerces) et dans des villes de périphérie en croissance comme Clichy (92) et Vincennes (94). Ce portefeuille comprend également des commerces dans des grandes métropoles régionales comme Marseille (13), Nantes (44) et Nice (06), en sus de 2 boutiques dans les stations balnéaires du Touquet (59) et de La Panne (Belgique).

Avec l'acquisition de ces 2 portefeuilles, la valeur globale du patrimoine de SELECTIRENTE dépasse désormais 500 M€ et les revenus locatifs annuels s'élèvent à plus de 26 M€. A cette occasion, la Société a désormais franchi le cap symbolique des 500 commerces de centre-ville, conformément à son objectif annoncé le 23 septembre dernier.

Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, déclare :

“L'acquisition de ces 2 portefeuilles s'inscrit pleinement dans notre stratégie, qui consiste à investir dans des actifs de qualité, déployés dans des zones à forte densité commerciale, dans une logique de proximité et à mutualiser notre risque locatif. En plus de nous renforcer dans Paris et en région parisienne, qui restent notre cœur de cible, elle nous permet également de nous implanter dans des villes dynamiques et à l'attrait touristique élevé.”

SELECTIRENTE dispose d'une capacité à saisir les opportunités d'acquisition à court et moyen terme. L'engouement retrouvé des consommateurs pour le commerce de proximité offre également à la Société de nombreuses possibilités d'investissement dans les grandes métropoles françaises.

Conseils SELECTIRENTE : SELECTIRENTE Gestion, Sofidy, Desfilis (Eglantine Lioret et Nathalie Hollier-Cheynet), Les Notaires du Louvre (Charles Massuelle)

À propos de SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et des professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE Gestion, gérant et commandité depuis le 3 février 2021, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (Société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée à fin novembre 2021 d'un portefeuille immobilier de plus de 500 M€ situé à 58% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.