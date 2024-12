(Euronext Paris - Compartiment C)

18/12/2024 - 07:00

Paris, le 18 décembre 2024 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce l'acquisition d'un nouvel immeuble de bureaux situé boulevard Haussmann (Paris 9ème), poursuivant ainsi son maillage stratégique des adresses phares du quartier central des affaires.

Une adresse de prestige à fort potentiel

Grâce à son savoir-faire désormais reconnu, SCBSM a acquis un actif disposant tout à la fois d'une valeur indiscutable, par son emplacement notamment, et d'un potentiel significatif de progression des loyers.

L'ensemble immobilier en pleine propriété s'étend sur près de 1 700 m² de surfaces utiles comprenant 2 commerces sur l'avenue, 4 étages de bureaux et 2 d'habitations. Il est idéalement situé, à proximité immédiate de la station de métro Chaussée d'Antin – La Fayette, juste en amont des Grands Magasins (Galeries Lafayette et Printemps) et de l'Opéra Garnier.

Sur la base de l'occupation de l'immeuble, les revenus additionnels immédiats sont proches de 700 k€, à la suite du départ d'un locataire fin novembre, et recèlent un potentiel important d'augmentation. Après un cycle de rénovation, dont le plateau récemment libéré, l'objectif est de tendre vers une valeur locative de marché estimée à 1 200 k€.

Un onzième actif parisien

Avec cette nouvelle acquisition, SCBSM se dote d'un onzième actif au cœur de Paris. Le Groupe totalise désormais plus de 30 000 m² de bureaux et commerces dans les quartiers les plus recherchés de la capitale (Champs-Elysées, Haussmann, Madeleine, Monceau, Opéra, Sentier).

Compte tenu des programmes de transformation en cours, notamment sur l'immeuble de bureaux de la rue de Ponthieu dont la profonde restructuration touche à sa fin, le Groupe supporte une vacance volontaire à Paris qui offre une perspective d'accroissement significatif des revenus locatifs à moyen terme.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à plus de 420 M€, dont 90% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice CAC Real Estate. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

