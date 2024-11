(Euronext Paris - Compartiment C)

25/11/2024 - 18:00

Paris, le 25 novembre 2024 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché SCBSM 969500RWF4QUJY6HF161 18/11/2024 FR0006239109 416 8,35 XPAR SCBSM 969500RWF4QUJY6HF161 19/11/2024 FR0006239109 388 8,3 XPAR SCBSM 969500RWF4QUJY6HF161 20/11/2024 FR0006239109 384 8,25 XPAR SCBSM 969500RWF4QUJY6HF161 21/11/2024 FR0006239109 391 8,25 XPAR

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à plus de 420 M€, dont 90% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

Contacts ACTUS finance & communication :