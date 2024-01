(Euronext Paris - Compartiment C)

08/01/2024 - 18:00

Paris, le 8 janvier 2024 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce que, au titre du contrat de liquidité, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 14 924 ;

Solde en espèces : 43 091,93 €.

Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 0 titre 0 € 0 transaction VENTE 0 titre 0 € 0 transaction

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 14 924 ;

Solde en espèces : 42 699,35 €.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 14 924 ;

Solde en espèces : 42 699,35 €.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 6 154 ;

Solde en espèces : 5 000,00 €.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à plus de 420 M€, dont près de 90% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

