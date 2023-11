(Euronext Paris - Compartiment C)

29/11/2023 - 18:00

Paris, le 29 novembre 2023 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, informe ses actionnaires que les documents relatifs à l'Assemblée générale mixte qui aura lieu le mercredi 20 décembre 2023 sont disponibles et qu'ils peuvent être consultés sur son site internet (www.scbsm.fr) : espace Document, section Information réglementée, rubrique Assemblées Générales.

Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, au siège social de la société : 12, rue Godot de Mauroy, 75009 Paris.

Les actionnaires peuvent également se procurer ces documents auprès de Société Générale Securities Services - 32 rue du Champ de Tir – CS30812 – 44308 Nantes Cedex 3.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°137 le 15 novembre 2023.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à plus de 420 M€, dont près de 90% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

