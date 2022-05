05/05/2022 - 18:00

Paris, le 4 mai 2022 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce l'acquisition d'un nouvel immeuble de bureaux situé Avenue de l'Opéra (Paris 1er), une des artères les plus emblématiques de Paris, à mi-chemin entre l'Opéra Garnier et le Musée du Louvre.

L'ensemble immobilier en pleine propriété, dont l'acquisition auprès de LEFT BANK a été financée par Arkea Banque Entreprises & Institutionnels, s'étend sur près de 2 400 m² de surfaces utiles autour d'une cour intérieure pavée ouvrant sur l'avenue de l'Opéra et la rue d'Argenteuil.

Fidèle à sa stratégie de valorisation financière et extra-financière de ses actifs, SCBSM a pour objectif de faire certifier cet immeuble BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), comme l'ensemble des immeubles détenus à Paris. Globalement, SCBSM prévoit d'optimiser l'attractivité du bâtiment par :

Le remplacement des menuiseries extérieures, pour optimiser l'isolation thermique et phonique du bâtiment ;

Le remplacement de la chaudière centrale à gaz, pour supprimer définitivement l'usage des énergies fossiles dans l'immeuble, et la mise en œuvre de systèmes individuels à basse consommation ;

La réfection à neuf des équipements (électricité, sanitaires, peintures, cloisonnement, sols) ;

L'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.

Une stratégie anti-crise dans une vision à long terme

En parallèle de l'acquisition annoncée ce jour, SCBSM a procédé à la cession de son immeuble d'activité de Buc (Yvelines), soit 7 000 m² de locaux vacants.

Le portefeuille parisien, qui devrait ainsi tendre vers 85% de la valeur totale du patrimoine au 30 juin 2022 après ces dernières opérations, constitue un atout majeur face aux crises actuelles.

Le Groupe a par ailleurs procédé à des opérations de refinancement qui lui ont permis d'accroitre sa trésorerie disponible, malgré l'acquisition de ce nouvel immeuble, afin d'appréhender sereinement les échéances obligataires à venir et de poursuivre la recherche d'opportunités d'acquisitions.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à près de 380 M€, dont plus de 80% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

Contacts ACTUS finance & communication :

Investisseurs : Journalistes : Jérôme Fabreguettes-Leib Manon Clairet 01 53 67 36 78 01 53 67 36 73 [email protected] [email protected]

A propos de LEFT BANK :

LEFT BANK est un groupe indépendant spécialisé dans l'investissement, la structuration et la valorisation des actifs immobiliers à fort potentiel. Riche d'une grande connaissance des marchés français et européen (Espagne et Portugal), l'équipe de LEFT BANK est constituée de profils variés mettant à profit leurs expériences dans la définition de stratégies pour la valorisation des actifs immobiliers.

LEFT BANK compte aujourd'hui 900 M€ d'actifs sous gestion représentant plus de 100 000 m2 développés et plus de 30 000 m2 en cours de développement. Plus d'informations : www.leftbank.fr