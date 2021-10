(Euronext Paris - Compartiment C)

18/10/2021 - 18:00

Paris, le 18 octobre 2021 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, publie les informations relatives au nombre total de droits de vote.

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote 30/09/2021 12 735 819 Droits de vote théoriques 12 735 819

Droits de vote exerçables 11 889 653

