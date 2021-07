13/07/2021 - 17:30

Lyon, le 13 juillet 2021

SBT, Scientific Brain Training, (FR0004175222, MLSBT), est un groupe spécialisé dans le conseil et le développement de services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences.

Changement d'actionnariat

La société HuManCo (société à responsabilité limitée au capital de 3.591.877,76 €, dont le siège social est situé 114, Boulevard Malesherbes – 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 878 876 242 RCS Paris, ci-après « HUMANCO ») est la société holding de la société scientific brain training – sbt dont elle détient jusqu'à ce jour 49,41% du capital.

HUMANCO a été constituée par les managers actionnaires de SBT aux fins de détenir près de la moitié du capital social de SBT, par voie d'apports nature des actions SBT détenues par les managers actionnaires de SBT et par voie d'acquisition des actions SBT détenues par les actionnaires historiques de SBT.

A cet égard, dans un premier temps, lors d'une assemblée générale mixte de HUMANCO en date du 29 novembre 2019 décidant une augmentation de capital de HUMANCO par apports en nature des managers du groupe SBT, les managers actionnaires de SBT ont apporté 552 552 actions qu'ils détenaient dans le capital de SBT à HUMANCO, cet apport de titres SBT représentant 27,78% du capital social de SBT, et ce sur la base d'un prix de 5,53 euros par action SBT.

Dans un deuxième temps, HUMANCO a acquis, par acquisition en date du 30 janvier 2020, la moitié de la participation détenue par les actionnaires historiques dans SBT (soit 21,19% du capital de SBT), sur la base d'un prix de 5,53 euros par action SBT, le solde des actions SBT restant détenues par les actionnaires historiques de SBT faisant l'objet d'une promesse de vente consentie par les actionnaires historiques de SBT à HUMANCO pendant une durée de trois ans toujours sur la base d'un prix de 5,53 euros par action SBT.

Suite à la réalisation de ces deux opérations, HUMANCO détenait 48,97% du capital social de SBT au 30 janvier 2020.

Le 23 juin 2021, HUMANCO a notifié aux actionnaires historiques de SBT, la levée des options qu'ils avaient consenties au titre de la promesse de vente contenue dans l'Accord du 30 janvier 2020 conclu entre les actionnaires historiques et HUMANCO, ces levées d'options d'achat portant sur la totalité des actions SBT restant détenues par les actionnaires historiques, soit 429 245 actions SBT (soit 21,58% du capital social de SBT), et ce sur la base d'un prix de 5,53 euros par action SBT.

Cette cession de 21,58% du capital social de SBT à HUMANCO a eu lieu ce jour, soit le 13 juillet 2021.

Par ailleurs, HUMANCO a acquis, à la même date du 13 juillet 2021, dans le cadre de cessions de gré à gré avec des actionnaires minoritaires de SBT sur la base d'un prix identique de 5,53 euros par action SBT un nombre supplémentaire de 128 653 actions SBT représentant 6,47% du capital social de SBT.

A l'issue de ces opérations d'acquisition, la participation totale détenue par HUMANCO dans SBT est portée à 77,46% du capital social (soit 1 540 664 actions).

Changement dans la composition du Conseil de surveillance

Concomitamment à la cession de leurs actions au bénéfice de HUMANCO, les actionnaires historiques siégeant au Conseil de surveillance de SBT ont démissionné avec effet en date de ce jour.

En conséquence, le Conseil de surveillance de SBT se réunira prochainement afin de prendre acte de ces démissions et constater que le Conseil est désormais composé des quatre membres suivants :

Madame Nadia Nardonnet (Présidente et membre du Conseil de surveillance)

Monsieur Olivier Caix (Vice-Président et membre du Conseil de surveillance)

Monsieur Minter Dial (membre du Conseil de surveillance)

Monsieur Eric Angelier (membre du Conseil de surveillance).

Bénéficiaire effectif suite au changement d'actionnariat

Suite à cette nouvelle opération d'acquisition, il apparait qu'aucun associé ou actionnaire personne physique ne détient, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société SBT, ni n'exerce un pouvoir de contrôle sur la société SBT de sorte que les bénéficiaires effectifs de la société SBT ne peuvent pas être déterminés selon le critère relatif à la détention de plus de 25% du capital ou des droits de vote, ou selon le critère relatif au pouvoir de contrôle ; dès lors le bénéficiaire effectif est réputé être le représentant légal de SBT, à savoir Monsieur Olivier FRONTY ès-qualité de Président du Directoire.

CONTACT SBT

Béatrice FAYOLLE

Directeur Administratif et Financier Groupe SBT

[email protected]

CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE

Marie-Claude Triquet

ACTUS Lyon

[email protected]

Tél. : 00 33 4 72 18 04 93

À propos de SBT Human(s) Matter

Human(s) Matter est une entreprise internationale de Design Cognitif qui une centaine de collaborateurs.

L'entreprise fabrique depuis plus de 20 ans des impacts durables sur l'Humain et son environnement afin d'accompagner les transitions dans les domaines de la santé, de l'éducation et des organisations.

Human(s) Matter est un assemblage unique de métiers et de compétences : des chercheurs et des experts en sciences cognitives, en pédagogie, en digital et en data science réunis pour développer les potentialités cognitives des individus et des collectifs. Human(s) Matter est une référence unique en France et en Europe en tant qu'acteur du Design Cognitif. Le groupe est présent dans 3 pays (France, Etats-Unis, Hong Kong) et possède 4 bureaux en France (Paris, Lyon, Grenoble et Toulouse).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://www.sbt-human.com