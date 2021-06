02/06/2021 - 17:35

Lyon, le 2 juin 2021

SBT (FR0004175222, MLSBT) est un groupe international de design cognitif dont la vocation est de fabriquer des expériences qui développent les potentialités cognitives et provoquent l'émergence d'usages durables.

Après un bon démarrage avec un chiffre d'affaires en forte hausse au 1er trimestre 2020 par rapport à 2019, l'activité a été impactée dès avril 2020 par la crise sanitaire mondiale. En raison du premier confinement, certains projets clients ainsi que la plupart des activités présentielles ont subi un coup d'arrêt brutal avant de progressivement évoluer vers des modes « à distance ». Ce temps d'adaptation a eu un impact équivalent à deux mois de chiffre d'affaires. La reprise progressive engagée dès juin 2020 a permis de récupérer en partie ce retard.

Le Groupe a démontré pendant cette période, d'une part, sa capacité de résilience avec un seuil plancher du chiffre d'affaires autour de 800 K€ par mois, et d'autre part, son agilité et ses capacités d'adaptation avec le « pivotage » vers des activités à distance et le lancement de nouvelles offres adaptées à la situation de crise.

Enfin, le Groupe a également démontré sa capacité de préservation des grands équilibres économiques en maîtrisant toutes ses dépenses. L'emploi a été préservé, les effectifs sont restés quasi stables, soit 90 collaborateurs au 31.12.2020.

Le chiffre d'affaires consolidé de 2020 s'élève à 12,900 K€, soit -1 207 K€ par rapport à 2019. L'EBITDA est en baisse mais reste positif à 4% du CA.

Consolidés (K€) 2020 2019 Variation en K€ Chiffre d'affaires 12 900 14 107 - 1 207 EBITDA1 564 1 293 - 729 Résultat net des entreprises consolidées - 608 169 - 777

Au 31 décembre 2020, le groupe SBT dispose d'une structure de bilan solide avec des capitaux propres de 5 962 K€ (-699 K€), des dettes financières brutes de 2 709 K€ (+2 171 K€), et une trésorerie disponible de 3 862 K€ (+2 783 K€), dont 2 200K€ de Prêts Garantis par l'Etat, qui seront conservés pendant une durée de 5 ans.

Le pôle CONSEIL & RH poursuit ses objectifs de faire évoluer les comportements.

La crise de la COVID-19 a mis en avant la nécessité pour les entreprises de protéger leurs salariés, les rendre agiles et développer la collaboration. Les prestations proposées par la société SBT répondent à ces enjeux sur le facteur Humain, les cognitions et les comportements.

C'est ainsi que le chiffre d'affaires s'est fortement redressé sur le second semestre 2020 et poursuit cette trajectoire lors du 1er trimestre 2021. La contribution du pôle Conseil & RH au chiffre d'affaires consolidé s'élève à 9,0 M€ pour l'exercice 2020.

Le pôle SANTÉ poursuit son développement

Le pôle santé a fait croître sa contribution au chiffre d'affaires consolidé de près de 10% en 2020 à 3,8 M€ contre 3,5 M€ en 2019 avec une rentabilité opérationnelle positive et en progression.

Happyneuron s'affirme comme le leader du marché des plateformes de remédiation cognitive pour les professionnels de santé sur le marché francophone avec plus de 6 000 professionnels abonnés. Elle a développé une plateforme « A la maison » pour permettre la poursuite des entrainements et de la relation médecin / patients à distance. La société s'engage activement dans la création de thérapies digitales et renforce ses équipes scientifiques et réglementaires.

À propos de SBT Human(s) Matter



Human(s) Matter est une entreprise internationale de Design Cognitif qui une centaine de collaborateurs.

L'entreprise fabrique depuis plus de 20 ans des impacts durables sur l'Humain et son environnement afin d'accompagner les transitions dans les domaines de la santé, de l'éducation et des organisations.

Human(s) Matter est un assemblage unique de métiers et de compétences : des chercheurs et des experts en sciences cognitives, en pédagogie, en digital et en data science réunis pour développer les potentialités cognitives des individus et des collectifs. Human(s) Matter est une référence unique en France et en Europe en tant qu'acteur du Design Cognitif. Le groupe est présent dans 3 pays (France, Etats-Unis, Hong Kong) et possède 4 bureaux en France (Paris, Lyon, Grenoble et Toulouse).

