Communiqué de la société SAINT JEAN GROUPE (ex SABETON) du 15/12/2023

(Euronext Paris - Compartiment C)

15/12/2023 - 18:00

SAINT JEAN GROUPE (ex SABETON)

59 Chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

Marché réglementé d'eurolist au compartiment C

N° Isin : FR0000060121

Communiqué du 15 décembre 2023

Nous vous informons que :

1/ l'actionnaire EXIMIUM a cédé, en dates des 12 et 14 décembre 2023, un bloc d'actions de la société SAINT JEAN GROUPE représentant plus de 5 % du capital et des droits de vote de la société SAINT JEAN GROUPE.

A l'issue de cette opération, EXIMIUM, à notre connaissance, ne détient plus d'action de la société SAINT JEAN GROUPE.

2/ M. Laurent DELTOUR a franchi à la hausse le seuil de 10 % du capital de SAINT JEAN GROUPE.

3 / Dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 22 juin 2023, la société a acquis hors marché, un bloc de 114.400 actions SAINT JEAN GROUPE, Cette acquisition a été réalisée au titre du plan d'annulation d'actions, décidé par l'assemblée générale du 23 juin 2021.

Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00