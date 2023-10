Communiqué de la société SAINT JEAN GROUPE (ex SABETON) du 25/10/2023

(Euronext Paris - Compartiment C)

25/10/2023 - 18:00

CROISSANCE DE 13,07 %

DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE SAINT JEAN GROUPE

SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2023

Chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2023 (non audité) :

Du 1er janvier au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de SAINT JEAN GROUPE, principalement constitué du chiffre d'affaires de SAINT JEAN et de DEROUX FRERES, s'est élevé à 85 M€ contre 75,2 M€ au 30 septembre 2022, en progression de 13,07 %.

Le chiffre d'affaires de SAINT JEAN a progressé de 11,31 % par rapport au 30 septembre 2022, alors que les ventes en volume reculent de 3,24 %.

Dans un contexte fortement marqué par l'inflation et les baisses de volumes sur les produits de grande consommation, l'évolution du chiffre d'affaires de SAINT JEAN a bénéficié du lancement du nouveau gnocchi aux pommes de terre et des prises de marché en quenelles. L'ensemble des marques principales, SAINT JEAN pour les produits de grande consommation et ROYANS pour la restauration ont également contribué à cette croissance. En revanche, les ventes de produits bio souffrent particulièrement de la crise qui affecte toujours ce secteur.

Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2023 de la société DEROUX FRERES enregistre une progression de 16,09 % par rapport au 30 septembre 2022 et de 20,96 % en excluant les ventes réalisées avec la société SAINT JEAN. La hausse du chiffre d'affaires de DEROUX FRERES a été réalisée dans un contexte de rareté de l'offre, impactée par la grippe aviaire. Les ventes en volume reculent de 7,1 % par rapport au 30 septembre 2022.

Chiffre d'affaires consolidé

( non audité)

( en milliers d'euros) 2023 2022 Variation

2023/2022 1er trimestre 31 247 26 223 19,16 % 2ème trimestre 27 964 24 321 14,98 % 3ème trimestre 25 836 24 670 4,73 % Total au 30 septembre 85 047 75 214 13,07 % Détail par secteur d'activité : Agro-alimentaire 84 391 75 112 12,35 % Gestion de patrimoine et de services 656 102

Après celles de Romans, Saint-Jean-en-Royans et Grenoble, une quatrième boutique a été ouverte fin août 2023 à Lyon dans le 6ème arrondissement dans laquelle l'ensemble des produits SAINT JEAN est proposé.

La société EXIMIUM a démissionné de ses fonctions d'administrateur à compter du 16 octobre 2023.

