28/07/2023 - 14:00

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023

CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 16,53 %

Le Conseil d'Administration de SAINT JEAN GROUPE réuni le 27 juillet 2023 a arrêté les comptes semestriels 2023. Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2023, principalement constitué de celui de ses filiales SAINT JEAN et DEROUX FRERES, ressort à 58,9 M€, en hausse de 16,53 % par rapport au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires de SAINT JEAN, net des coopérations commerciales et des actions promotionnelles, progresse de 15,13 % et celui de DEROUX FRERES de 24,30 % et de 28,80 % en excluant les ventes réalisées avec la société SAINT JEAN.

Le résultat net consolidé s'établit au 30 juin 2023 à 1 888 K€, bénéficiant notamment des bons résultats de la société DEROUX FRERES. Il était de 515 K€ au 30 juin 2022.

Dans un contexte fortement inflationniste et marqué par différentes crises dans le monde agricole, dont celle de la grippe aviaire, la progression du chiffre d'affaires de SAINT JEAN est due principalement au passage des hausses tarifaires nécessaires pour faire face à la hausse des coûts d'achats des matières premières, d'emballages, de fabrication et de distribution.

Concernant la distribution alimentaire, l'inflation a modifié le comportement des consommateurs qui se détournent des produits biologiques et des marques au profit des marques de distributeurs et des produits premiers prix. Néanmoins les marques SAINT JEAN et COMPTOIR DU PASTIER résistent mieux que le marché. De manière plus générale, la consommation alimentaire recule fortement sur ce semestre, face aux arbitrages des français.

Après deux années de crise de la Covid-19, l'activité restauration a été dynamique.

La société DEROUX FRERES a vu son chiffre d'affaires progresser grâce au niveau de prix de vente des œufs exceptionnellement élevé suite à la raréfaction de l'offre, conséquence de la grippe aviaire en Europe occidentale et particulièrement en France.

Comptes consolidés audités IFRS 1er semestre 2023 1er semestre 2022 Exercice 2022 (en milliers d'euros) Chiffre d'affaires 58 847 50 498 104 505 Résultat opérationnel courant 2 369 671 624 Coût de l'endettement financier net 63 (98) (79) Charge d'impôts (533) (69) 52 Résultat net part du groupe 1 888 515 597 Capitaux propres du groupe 75 477 73 869 74 058 Trésorerie 42 240 43 108 42 574 Emprunts et dettes financières à long terme 62 845 52 584 59 643

Le rapport financier semestriel 2023 de SAINT JEAN GROUPE sera disponible au plus tard le 4 août 2023 sur le site internet de la société : www.saint-jean-groupe.fr.

Perspectives 2023-2024 :

La société SAINT JEAN :

finalisera l'installation des nouvelles lignes de pâtes fraîches dans l'extension de l'usine de Romans et débutera les travaux préliminaires pour la construction de son nouveau siège social,

accélèrera le déploiement de ses programmes de formation au service de l'excellence opérationnelle,

répondra au plus près aux attentes de ses clients en accroissant les effectifs de ses forces commerciales en grande distribution et en restauration,

continuera ses efforts pour développer des produits pour chacune de ses activités de ravioles, pâtes fraîches, quenelles et produits traiteurs et augmentera la part de marché de ses marques propres dans son chiffre d'affaires global,

accentuera le référencement de ses produits et nouveautés lancés lors des mois précédents, tout en ciblant sa politique promotionnelle, au service de l'optimisation de sa rentabilité,

accentuera ses investissements publicitaires dans le développement de la marque SAINT JEAN, particulièrement sur les réseaux sociaux, tout en restant à l'écoute d'opportunités sur le marché de la publicité télévisuelle.

Plus généralement, la société recherchera des acquisitions dans le secteur agroalimentaire en France comme à l'étranger.

A propos de SAINT JEAN GROUPE :

Les filiales de SAINT-JEAN GROUPE opèrent principalement dans le domaine agro-alimentaire. SAINT JEAN, Pastier Français depuis 1935, est spécialisée dans la fabrication des ravioles, quenelles, pâtes fraîches et produits traiteurs sous les marques Saint Jean, Royans, Comptoir du Pastier, Ravioles de Romans et La Royale et, dans le secteur des œufs, par l'intermédiaire de DEROUX FRERES.

Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00

SAINT JEAN GROUPE

59 Chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

Cotation : Euronext Paris compartiment C

N° Isin : FR0000060121

SAINT JEAN GROUPE est éligible au PEA PME