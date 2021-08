Communiqué de la société SAINT JEAN GROUPE (ex SABETON) du 02/08/2021

(Euronext Paris - Compartiment C)

02/08/2021 - 18:00

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 30 JUIN 2021

La société SAINT JEAN GROUPE vient de publier et de déposer auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier semestriel.

Ce document est consultable sur le site internet de la société à l'adresse suivante :

https://www.saint-jean-groupe.fr

dans la rubrique : Information Réglementée / Exercice 2021 /Rapport Financier Semestriel

A propos de SAINT JEAN GROUPE :

Les filiales de SAINT-JEAN GROUPE opèrent principalement dans le domaine agro-alimentaire. SAINT JEAN, Pastier Français depuis 1935, est spécialisée dans la fabrication des ravioles, quenelles, pâtes fraîches et produits traiteurs sous les marques Saint Jean, Royans, Comptoir du Pastier, Ravioles de Romans et La Royale et dans le secteur des œufs par l'intermédiaire de DEROUX FRERES.

Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00

SAINT JEAN GROUPE

59 Chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

Cotation : Euronext Paris compartiment C

N° Isin : FR0000060121

SAINT JEAN GROUPE est éligible au PEA PME