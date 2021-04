Communiqué de la société SAINT JEAN GROUPE (ex SABETON) du 01/04/2021

(Euronext Paris - Compartiment C)

01/04/2021 - 08:00

Progression du chiffre d'affaires de 9,51 %

Le Conseil d'Administration de SAINT JEAN GROUPE, réuni le 31 mars 2021, a arrêté les comptes de l'exercice 2020. Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 89,3 M€, en hausse de 9,51 % par rapport à l'année 2019, principalement due à l'intégration au 1er avril 2020 du chiffre d'affaires réalisé par la société DEROUX FRERES. A périmètre constant, la hausse du chiffre d'affaires est de 2,16 %. Le bénéfice net, après impôt, s'établit à 1 243 K€ et à 1 199 K€ à périmètre constant.

Les marques, SAINT JEAN pour le grand public, et COMPTOIR DU PASTIER pour les surfaces spécialisées en Bio, ont progressé respectivement de 6 % et de 53,4 %. A contrario, la marque ROYANS, dédiée principalement aux professionnels de la restauration, a vu ses ventes affectées par la fermeture des restaurants durant la crise de la Covid-19 et décroître de 11,8 %. Globalement, ces trois marques nationales représentent 60,1 % du chiffre d'affaires 2020 de SAINT JEAN.

Comptes consolidés audités IFRS

(en milliers d'euros) 31.12.2020

Y compris DEROUX FRERES (1) 31.12.2020

Périmètre constant 31.12.2019

IFRS Chiffre d'affaires 89 278 83 291 81 527 Résultat opérationnel 1 491 1 439 (2) 4 871 Coût de l'endettement financier net (141) (129) 143 Charge d'impôts (107) (111) (1 193) Résultat net part du groupe 1 243 1 199 3 867 Capitaux propres du groupe 70 915 70 870 69 606 Trésorerie 45 340 44 949 47 036 Emprunts et dettes financières à long terme 33 564 33 058 27 585

(1) Intégrée à compter du 1er avril 2020

(2) Comprend notamment la plus-value sur la cession par la CIE AGRICOLE DE LA CRAU d'actifs immobiliers pour un montant de 2,9 M€.

La trésorerie de SAINT JEAN GROUPE au 31 mars 2021 est sensiblement équivalente à celle du 31 décembre 2020. Le groupe n'a pas fait appel à un prêt garanti par l'Etat.

Covid-19 :

La crise sanitaire a eu un impact défavorable sur le niveau d'activité et la rentabilité du groupe en 2020, particulièrement au second trimestre 2020. L'ensemble des équipes reste mobilisé pour faire face à cette crise.

Le Conseil d'Administration a décidé, compte tenu de la crise actuelle de la Covid-19, de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2020.

Perspectives 2021 :

La société SAINT-JEAN :

poursuivra la réalisation du programme d'extension de l'usine de Romans, dont le montant global d'investissement a été porté à 70 M€,

investira dans le développement de la marque SAINT JEAN en maintenant les investissements publicitaires télévisuels et sur le net,

renouvellera et développera sa gamme de ravioles à poêler avec un lancement prévu en avril 2021,

répondra au plus près des attentes de la clientèle restauration dans cette période difficile.

Plus généralement, la société recherchera des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.

La CIE AGRICOLE DE LA CRAU poursuivra, dans la mesure du possible, ses démarches en vue de la cession du solde des terrains du domaine de la Peronne.

Les comptes seront, au plus tard le 30 avril 2021, publiés en intégralité sur le site internet : www.saint-jean-groupe.fr.

L'assemblée générale sera convoquée le 23 juin 2021 à 10 h 30 ; les documents préparatoires seront disponibles à compter du 2 juin 2021 sur le site internet : www.saint-jean-groupe.fr.

A propos de SAINT JEAN GROUPE :



Les filiales de SAINT-JEAN GROUPE opèrent principalement dans le domaine agro-alimentaire. SAINT JEAN, Pastier Français depuis 1935, est spécialisée dans la fabrication des ravioles, quenelles, pâtes fraîches et produits traiteurs sous les marques Saint Jean, Royans, Comptoir du Pastier, Ravioles de Romans et La Royale et dans le secteur des œufs par l'intermédiaire de DEROUX FRERES.

Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00

SAINT JEAN GROUPE

59 Chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

Cotation : Euronext Paris compartiment C

N° Isin : FR0000060121

SAINT JEAN GROUPE est éligible au PEA PME