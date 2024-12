02/12/2024 - 08:00

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie chaque mois ses dernières actualités.

À LA UNE

LES 20 ANS DE ROCHE BOBOIS EN CHINE

Cette année, Roche Bobois célèbre 20 ans de présence en Chine. A cette occasion, Roche Bobois s'est associé à la Fondation Fosun, prestigieux centre d'art contemporain à Shanghai, pour organiser un événement tout à fait exceptionnel marqué par plusieurs temps forts : une rétrospective intitulée “Time Journey” qui retraçait plusieurs décennies de French Art de Vivre autour de modèles emblématiques Roche Bobois ; une conférence-débat a réuni l'artiste Jiang Qiong Er, le designer Sacha Lakic et Qingyun Ma, architecte renommé en Chine ; enfin une soirée de gala a eu lieu sur le toit-terrasse de la Fondation Fosun.

L'année 2024 est également marquée par la prise de participation majoritaire du groupe au capital du franchisé en Chine.

EN BREF

REOUVERTURE DE ROCHE BOBOIS MARBELLA (EN PROPRE)

Le magasin Roche Bobois de Marbella a rouvert ses portes après plusieurs mois de travaux d'envergure. Situé à Torre Real, un des quartiers les plus exclusifs de la ville, ce magasin emblématique, installé à cette adresse depuis 1983, a fait l'objet d'une rénovation intégrale permettant notamment d'associer une architecture contemporaine à l'environnement naturel du site. D'une superficie de 1200m², l'espace est réparti entre trois bâtiments de deux étages, reliés entre eux par un élégant couloir de claustras qui offre une vue splendide sur la Méditerranée.

Roche Bobois est présent en Espagne avec 16 magasins dont 5 en propre.

FAB PARIS 2024

Roche Bobois a le plaisir de collaborer pour la deuxième année consécutive avec FAB PARIS, l'unique salon à Paris dédié à l'art et aux antiquités, qui a eu lieu du 22 au 27 novembre au Grand Palais à Paris.

Né de la fusion entre Fine Arts et La Biennale des Antiquaires, FAB PARIS présente plus de 100 galeries venant du monde entier, et rassemble « tout l'art du monde sous un même toit », de l'archéologie à la création contemporaine, des bijoux aux arts décoratifs. Dans le cadre exceptionnel du Grand Palais, Roche Bobois a aménagé l'espace VIP situé sur le magnifique balcon d'honneur, avec vue sur la nef. Une occasion pour la marque d'être visible auprès d'un public averti de collectionneurs, décorateurs et professionnels du monde de l'art.

