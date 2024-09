11/09/2024 - 18:00

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024 EN LIGNE AVEC LES ATTENTES

CHIFFRE D'AFFAIRES : 204,4 M€

EBITDA : 36,6 M€

SITUATION FINANCIERE SAINE ET SOLIDE

Chiffre d'affaires consolidé : 204,4 M€ (-7,8% à changes courants et -8,0% à changes constants vs. S1 2023)

EBITDA courant : 36,6 M€ (-26,6%) - Marge d'EBITDA : 17,9%

Marge brute d'autofinancement : 36,2 M€ (vs. 48,8 M€ au S1 2023)

Free cash flows: 13,7 M€ (vs. 6,8 M€ au S1 2023)

Trésorerie disponible : 65,5 M€ (stable par rapport au 31/12/23) - Trésorerie nette (hors dette locatives IFRS 16) de 25,8 M€

Paris, le 11 septembre 2024

Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie ses résultats semestriels 2024. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire le 9 septembre 2024. À la date du présent communiqué, les procédures d'examen limité ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

Dans un contexte de marché moins porteur pour le marché de l'ameublement, Roche Bobois SA publie un chiffre d'affaires de 204,4 M€, en repli de -7,8% à changes courants (-8,0% à changes courants). Il aurait pu être supérieur sans le décalage ponctuel de livraisons de 5 M€ sur le second semestre lié à un retard logistique chez un fournisseur en Italie.

Comme attendu[1], l'EBITDA s'élève à 36,6 M€ (-26,6% par rapport au 1er semestre 2023). La marge d'EBITDA ressort à 17,9%. Les charges opérationnelles courantes sont restées globalement très bien maîtrisées, le modèle de charges en partie variable a permis de contrebalancer l'impact de la diminution des volumes livrés et celui de l'élargissement du périmètre des magasins en propre (avec une montée en puissance encore progressive de leur rentabilité).

Le Groupe conserve une structure financière très saine, avec une capacité d'autofinancement solide de 36,6 M€ au 30 juin 2024 et un free cash-flow de 13,7 M€ (vs. 6,8 M€ au 1er semestre 2023). La trésorerie disponible se maintient à 65,5 M€, au même niveau que celle du 31 décembre 2023.

Le volume d'affaires à fin août 2024 s'est inscrit dans la même tendance qu'à fin juin. Les magasins en propre affichent un niveau de prises de commandes cumulées de 236,7 M€, strictement identique à celui de l'an dernier. Le volume d'affaires total (y compris franchises et toutes enseignes confondues) est de 385,2 M€ (-3,5% à changes courants).

Dans ce contexte, le Groupe entend accélérer le rythme de livraisons de son portefeuille de commandes au second semestre mais ne pourra rattraper en totalité le retard pris au premier semestre pour réitérer le record de chiffre d'affaires de l'année 2023. Sur l'ensemble de l'année 2024, Roche Bobois vise désormais un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 418 M€ (d'un niveau supérieur à l'exercice 2022) et un EBITDA mécaniquement impacté de 15 à 20% par rapport à 2023.

Normes IFRS (en M€) 1 er semestre

2023 1 er semestre

2024 Ventes de marchandises 198,6 183,1 Redevances et autres services 23,1 21,3 Chiffre d'affaires 221,7 204,4 Marge brute sur vente de marchandises 60,5% 60,4% Ebitda courant 49,9 36,6 Marge d'EBITDA 22,5% 17,9% Résultat opérationnel courant 28,2 12,7 Résultat opérationnel 28,2 12,7 Résultat financier (1,9) (2,2) Charge d'impôts (6,7) (2,4) Résultat net 19,6 8,1

Bonne maîtrise des charges opérationnelles courantes dans un contexte d'élargissement du périmètre

Au terme de ce 1er semestre 2024, le chiffre d'affaires de Roche Bobois SA s'élève à 204,4 M€, en repli de -7,8% à changes courants (-8,0% à changes constants). Ce niveau tient compte d'un décalage de livraisons de 5 M€ sur le second semestre dû à un retard logistique chez un fournisseur en Italie, en phase d'être réglé.

Le taux de marge brute ressort quasi stable à 60,4% contre 60,5% au S1 2023, témoignant de la capacité du Groupe à maintenir ses marges dans un contexte moins favorable.

Malgré l'élargissement du périmètre de magasins en propre, les charges opérationnelles sont restées très bien maîtrisées à 94,2 M€, en très légère hausse de +1,3% par rapport au 30 juin 2023, grâce à l'ajustement de certaines charges opérationnelles (notamment la publicité à hauteur de -6,3%). Les charges externes s'élèvent à 50,4 M€ (+0,3% vs. 30 juin 2023). Les charges de personnel évoluent très faiblement à 43,9 M€ (+2,5% vs. S1 2023) tenant compte du modèle de rémunération en partie variable (commissions sur ventes). Au 30 juin 2024, les effectifs sont 1 099 (vs. 1 058 au 30 juin 2023). A noter également sur ce semestre la baisse de 0,8 M€ des charges d'AGA (fin des périodes d'acquisition pour trois plans d'actions gratuites initiés en 2019 et 2020).

L'EBITDA courant ressort à 36,6 M€, en repli de -26,6% par rapport au 1er semestre 2023 (à changes courants et constants). Ce niveau est conforme aux dernières attentes[1], dans un contexte de baisse des volumes et de montée en puissance encore progressive de la rentabilité des nouveaux magasins, dont les magasins franchisés récemment intégrés. La marge d'EBITDA s'élève ainsi à 17,9%.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (22,6 M€ versus 20,2 M€ au 30 juin 2023), le résultat opérationnel courant s'élève à 12,7 M€ (vs 28,2 M€ au 30 juin 2023).

Le résultat financier s'établit à (2,2) M€ (contre (1,9) M€ au 30 juin 2023) compte tenu en particulier de la hausse des charges d'intérêts liées à l'application de la norme IFRS 16.

Après prise en compte de l'impôt de (2,4) M€, le résultat net s'établit à 8,1 M€.

Une situation financière saine et solide

Les capitaux propres s'élèvent à 100,4 M€ au 30 juin 2024, à comparer à 104,8 M€ au 31 décembre 2023.

La marge brute d'autofinancement reste solide à 36,2 M€ (48,8 M€ au 30 juin 2023).

Les flux de trésorerie opérationnels s'élèvent à 22,3 M€, globalement stable par rapport au 30 juin 2023 (23,3 M€), incluant une variation du BFR de (8,1) M€ (à comparer à (20,1) M€ au 30 juin 2023).

Les investissements de la période s'élèvent à 8,6 M€, intégrant le rachat des magasins franchisés de Calgary et Vancouver et les nouvelles ouvertures en propre (à comparer à 16,4 M€ au 30 juin 2023, qui était une année de forts investissements). Le Groupe rappelle avoir signé, post-clôture, une prise de participation de 51% dans le capital de son franchisé historique en Chine.

Au final, le free cash-flow[2] est en hausse à 13,7 M€ au 30 juin 2024 contre 6,8 M€ au 30 juin 2023.

Les flux de financement s'élèvent à (13,7) M€ (à comparer à (7,3) M€ au 30 juin 2023), intégrant (16,1) M€ de remboursement de dettes locatives (IFRS16) et (2,5) M€ de service de la dette compensés par +4,9 M€ d'émission nette d'emprunts[3].

La trésorerie disponible reste élevée à 65,5 M€, contre 65,6 M€ au 31 décembre 2023 (avant versement du solde du dividende de l'exercice 2023 versé début juillet 2024). Le Groupe est en situation de trésorerie nette[4] positive de 25,8 M€ au 30 juin 2024.

Perspectives 2024

Au 30 juin 2024, le volume d'affaires des magasins en propre s'élevaient à 182,8 M€ (stable par rapport au 30 juin 2023) et celui de l'ensemble des magasins (franchises et toutes enseignes confondues) à 299,8 M€ (-3,6% par rapport au 30 juin 2023).

La tendance est restée globalement similaire cet été. A fin août 2024, les magasins en propre affichent un volume d'affaires de 236,7 M€, strictement identique à la même période l'an dernier (dont 0,7 M€ d'impact positif de l'intégration des 3 magasins désormais opérés en direct en Chine). Le volume d'affaires total (y compris franchises et toutes enseignes confondues) est de 385,2 M€ (-3,5% à changes courants, -2,3% à changes constants).

Dans ce contexte, le Groupe entend accélérer le rythme de livraisons de son portefeuille de commandes (qui était de 137,5 M€ au 30 juin 2024) et vise un retour à une légère croissance de son chiffre d'affaires au 2nd semestre, sans toutefois compenser la totalité du retard pris au premier semestre. Sur l'ensemble de l'année 2024, le groupe vise désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 418 M€ avec un EBITDA en repli mécanique de l'ordre de 15 à 20%, grâce à un meilleur second semestre.

Le Groupe maintiendra comme prévu son plan d'ouvertures de magasins en propre sur l'année, d'un rythme moins dense que l'an dernier, pour pallier aux effets conjoncturels du marché. Après avoir ouvert à Toronto un deuxième magasin fin juin 2024, le Groupe prévoit d'ouvrir à Montréal-Royal Mount (Canada), Las Vegas (USA) et Austin (USA). Le Groupe vise également une ou deux autres ouvertures en propre en France, 4 nouveaux magasins en Chine et 5 autres franchisés Overseas.

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 342 magasins (au 30 juin 2024), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,..), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2023, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 600,8 M€ HT, dont 508,2 M€ HT pour Roche Bobois et 92,6 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2023 s'est élevé à 429,6 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

CONTACT

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS SA. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS SA et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS SA attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS SA opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS SA. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS SA, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre « Facteurs de risque » du document d'enregistrement universel.

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

[1] Cf communiqué du 18 juillet 2024

[1] Cf communiqué du 18 juillet 2024

[2] (Flux de trésorerie générés par l'exploitation - Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements)

[3] Emission d'emprunts - Remboursements des dettes financières

[4] Trésorerie brute – dettes financières brutes (hors dettes locatives IFRS 16)