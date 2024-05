14/05/2024 - 18:30

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie chaque mois ses dernières actualités.

À LA UNE

MILAN DESIGN WEEK 2024

À l'occasion de la Milan Design Week 2024, Roche Bobois a présenté sa nouvelle collaboration avec l'artiste et designer franco-chinoise Jiang Qiong Er.

En baptisant cette collection "Bamboo Mood", la créatrice a souhaité tisser une métaphore autour du bambou, symbole puissant de valeurs essentielles dans la culture chinoise : il y représente notamment l'intégrité, la souplesse, la simplicité et l'harmonie.

La collection a été dévoilée en avant-première dans le showroom de Roche Bobois à Milan, au coeur du Durini Design District, avant son lancement mondial à l'automne 2024.

EN BREF

PRISE DE PARTICIPATION EN CHINE

Après 20 ans en franchise en Chine, Roche Bobois SA a signé une lettre d'intention pour une prise de participation majoritaire de 51% de la société Shanghai Rock Castle Furniture, propriétaire en Chine de la franchise de marque Roche Bobois, qui opère en direct 3 magasins (1 à Pékin et 2 à Shanghai) et gère 23 magasins en sous-franchise dans différentes villes de taille moyenne. Cette prise de participation devrait être effective en juillet 2024.

RACHAT DE DEUX MAGASINS FRANCHISÉS AU CANADA

Roche Bobois SA a également signé une lettre d'intention pour le rachat de ses magasins franchisés de Vancouver et Calgary. Ces magasins vont contribuer, à nouveau, à renforcer la présence du Groupe en Amérique du Nord, premier marché en chiffre d'affaires et en rentabilité. Cette opération devrait être effective également à la mi-2024

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 340 magasins (au 31 décembre 2023), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2023, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 600,8 M€ HT, dont 508,2 M€ HT pour Roche Bobois et 92,6 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2023 s'est élevé à 429,6 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

Actus Finance & Communication

Relations Investisseurs Anne-Pauline Petureaux apetureaux@actus.fr / 01 53 67 36 72

Relations Presse Serena BONI sboni@actus.fr / 04 72 18 04 92