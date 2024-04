25/04/2024 - 17:40

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2024 : 94,2 M€, EN LIGNE AVEC LES ATTENTES

CONFIRMATION DE l'AMBITION 2024

SIGNATURE D'UNE LETTRE D'INTENTION POUR LE RACHAT DE DEUX MAGASINS FRANCHISÉS AU CANADA

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, enregistre au 1er trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 94,2 M€, en repli de -9,4% par rapport au 1er trimestre 2023. Ce niveau est conforme au plan de marche du Groupe pour ce début d'exercice. Pour mémoire, le Groupe entend réitérer sur l'ensemble de l'exercice 2024 une performance équivalente à celle record de 2023, avec une amélioration progressive de la tendance et un retour à la croissance au 2nd semestre.

Pour rappel, le Groupe Roche Bobois communique à la fois sur son chiffre d'affaires (issu des livraisons effectives de ses magasins en propre et de ses redevances et commissions) et sur son volume d'affaires (issu des prises de commandes HT du réseau de magasins en propre et des franchisés). Le volume d'affaires permet de mesurer l'activité des magasins et d'anticiper le chiffre d'affaires des mois à venir.

Chiffre d'affaires

(non audités - en M€) 2023 2024 Var. à taux

de change courants (%) Var. à taux

de change constants (%) 1er trimestre 104,0 94,2 -9,4% -9,5%

Le chiffre d'affaires détaillé par zones géographiques est disponible en annexe

Activité du 1er trimestre 2024

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 ressort à 94,2 M€, en repli de -9,4% à changes courants par rapport au 1er trimestre 2023. Il est équivalent à celui du 1er trimestre 2022 qui était d'un très bon niveau. Ce résultat est conforme aux anticipations du Groupe pour ce début d'année 2024[1], suite à un rythme de livraison exceptionnellement élevé en fin d'année 2023 (portefeuille de commandes ponctuellement impacté, soit 137 M€ au 31 décembre 2023 contre 170 M€ un an plus tôt).

L'effet est homogène sur l'ensemble des zones géographiques du Groupe puisque la réduction des délais de livraison fin 2023 a concerné l'ensemble des territoires. De plus, pour rappel, les bases de comparaison du 1er trimestre 2023 étaient particulièrement élevées. Ainsi, les chiffres d'affaires de la France et du reste de l'Europe s'élèvent respectivement à 27,4 M€ et 22,6 M€ (soit -9,7% et -6,4%). Les Etats-Unis/Canada réalisent un chiffre d'affaires de 32,1 M€ (-15,5% à changes courants et -14,5% à changes constants).

A noter que l'enseigne Cuir Center est en croissance à deux chiffres (+13,6%) avec un chiffre d'affaires de 10,1 M€ au 1er trimestre 2024 contre 8,9 M€ au 1er trimestre 2023, grâce notamment à des effets périmètres.

Confirmation de l'ambition 2024 : Réitérer la performance remarquable de 2023

Sur le 1er trimestre 2024, le volume d'affaires des magasins en propre (correspondant aux prises de commandes des magasins en propre, toutes enseignes confondues) est en légère croissance (+0,7% à changes courants ; +0,5% à changes constants) à 170,1 M€ à fin mars 2024 grâce à une bonne dynamique d'activité en février et mars 2024, notamment lors de l'opération « Les Tentations ».

Le portefeuille de commandes[2] s'est d'ailleurs partiellement reconstitué lors de ce 1er trimestre puisqu'il s'élève désormais à 154,6 M€ au 31 mars 2024, en hausse de +17,5 M€ par rapport au 31 décembre 2023.

À fin mars 2024, le volume d'affaires global (toutes enseignes confondues, y compris les franchisés) s'élève à 168,4 M€ contre 176,2 M€ au 1er trimestre 2023, en léger repli de -4,5% à changes courants (-3,5% à changes constants).

Sur cet exercice 2024, et malgré un environnement de marché qui reste moins porteur, Roche Bobois SA maintient son ambition de réitérer sa performance record de l'année 2023. Comme annoncé[3], le Groupe anticipe une amélioration progressive de la tendance en 2024, tablant sur un léger repli du chiffre d'affaires au 1er semestre et une reprise de la croissance au 2nd semestre, avec la montée en puissance progressive des nouveaux magasins (y compris rachat de franchises) sur les standards du Groupe.

Nouvelle accélération de la stratégie d'intégration ciblée, avec le rachat de deux magasins au Canada

Roche Bobois SA rappelle avoir signé en avril 2024 une lettre d'intention[4] pour une prise de participation majoritaire de 51% de la société Shanghai Rock Castle Furniture, franchisé de la marque Roche Bobois, qui opère en direct 3 magasins (1 à Pékin et 2 à Shanghai) et gère 23 magasins en sous-franchise. Cette opération capitalistique, qui devrait être effective en juillet 2024, serait relutive au chiffre d'affaires et à l'EBITDA du Groupe dès 2024.

Le Groupe annonce par ailleurs avoir signé une seconde lettre d'intention pour le rachat de ses magasins franchisés de Vancouver et Calgary. Ces magasins ont représenté un volume d'affaires de 3,5 M€ en 2023 et vont contribuer, à nouveau, à renforcer la présence du Groupe en Amérique du Nord, premier marché en chiffre d'affaires et en rentabilité. Cette opération devrait être effective également à la mi-2024.

Avec cette nouvelle opération, Roche Bobois SA continue à accélérer sur sa stratégie d'intégration ciblée sur des marchés stratégiques, créateur de valeur pour le Groupe tant du point de vue des volumes attendus que de la rentabilité.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 – Jeudi 18 juillet 2024 après bourse

[1] cf. communiqué du 28 mars 2024 [2] Portefeuille de commandes des magasins en propre du Groupe (toutes enseignes confondues) restant à livrer [3] Cf communiqué du 28 mars 2024 [4] Cf communiqué du 10 avril 2024

ANNEXES

Chiffre d'affaires par zones et par marques (non audités - en M€) T1

2023 T1

2024 Var. à taux de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) Roche Bobois France 30,3 27,4 -9,7% -9,7% Roche Bobois US/Canada 38,0 32,1 -15,5% -14,5% Roche Bobois Europe (hors France) 24,2 22,6 -6,4% -8,1% Roche Bobois autres (overseas) 1,6 1,2 -28,2% -28,2% Cuir Center 8,9 10,1 +13,6% +13,6% Corporate 1,0 0,9 -15,1% -15,1% TOTAL 104,0 94,2 -9,4% -9,5%

Tableau de passage Volume d'affaires /Chiffre d'affaires (en M€)

Volume d'affaires T1 2024 168,4 Volume d'affaires franchisés -65,8 Impact du rythme des commandes et des livraisons -17,5 Redevances +2,8 Autre services rendus +6,3 Chiffre d'affaires T1 2024 94,2

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS SA. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS SA et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS SA attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS SA opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS SA. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS SA, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d'enregistrement universel.

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 340 magasins (au 31 décembre 2023), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2023, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 600,8 M€ HT, dont 508,2 M€ HT pour Roche Bobois et 92,6 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2023 s'est élevé à 429,6 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

