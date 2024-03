28/03/2024 - 08:00

Chiffre d'affaires consolidé : 429,6 M€ (+5,2% à changes courants et +6,1% à changes constants vs. 2022)

EBITDA courant : 90,5 M€ (+ 8,8% à changes courants et +9,8% à changes constants vs. 2022) Marge d'EBITDA : 21,1% (+0,7 points)

Marge brute d'autofinancement : 89,0 M€ (vs. 84,4 M€ en 2022)

Trésorerie disponible de 65,3 M€ et trésorerie nette (hors dette locatives IFRS 16) largement positive de 30,6 M€ (après décaissement d'un dividende de 22,5 M€ et un niveau de capex record sur l'exercice)

Paris, le 28 mars 2024

Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie ses résultats annuels clos au 31 décembre 2023. Les comptes, arrêtés par le Directoire du 25 mars 2024, sont audités et les rapports sont en cours d'émission.

Au terme de cet exercice 2023, le Groupe affiche des résultats très solides et démontre à nouveau sa capacité de résilience dans un contexte de marché moins favorable. Roche Bobois SA réalise un chiffre d'affaires de 429,6 M€ en croissance de +5,2% couplé à une très bonne performance opérationnelle (EBITDA de 90,5 M€, +8,8% par rapport à 2022) face à une base de comparaison exigeante en 2022. La marge d'EBITDA affiche un nouveau record à 21,1% (+0,7 points par rapport à l'exercice précèdent).

Fort de ces très bons résultats, Roche Bobois SA proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement d'un dividende de 2,25 € par action, identique à celui élevé de l'an dernier (dont un acompte sur dividende de 1€ par action déjà versé en novembre 2023).

Normes IFRS (en M€) 2022 2023 Var. 2022/23 Ventes de marchandises 362,5 385,2 +6,3% Redevances et autres services 46,1 44,4 -3,6% Chiffre d'affaires 408,6 429,6 +5,2% Marge brute sur vente de marchandises 60,1% 60,8% +0,7pts Ebitda courant 83,2 90,5 +8,8% Marge d'EBITDA 20,4% 21,1% +0,7pts Résultat opérationnel courant 43,9 46,3 +5,4% Résultat opérationnel 43,9 46,3 +5,4% Résultat financier (1,7) (3,7) n.a Charge d'impôts (10,9) (11,1) n.a Résultat net part du groupe 31,3 31,3 -

Une marge d'EBITDA record de 21,1%

A la clôture de cet exercice 2023, le chiffre d'affaires de Roche Bobois SA s'élève à 429,6 M€, en hausse de +5,2% à changes courants (+6,1% à changes constants) ; toutes les zones géographiques[1] du Groupe sont en croissance.

La marge brute progresse en valeur de +16,3 M€ pour atteindre 234,3 M€ (contre 218,0 M€ au 31 décembre 2022). Elle progresse, en taux, à 60,8% (contre 60,1% en 2022) grâce à des effets de mix géographique favorables.

L'EBITDA courant s'élève à 90,5 M€ au 31 décembre 2023 contre 83,2 M€ au 31 décembre 2022, en hausse de +8,8% à changes courants (+9,8% à changes constants). Les charges opérationnelles courantes sont très bien maîtrisées (+5,5%), suivant le même rythme que l'activité, tout en accompagnant le développement et la croissance du Groupe (hausse des effectifs et des loyers en lien avec l'élargissement du périmètre de magasins en propre, renforcement des équipes centrales et logistiques notamment aux Etats-Unis.).

Au niveau géographique, la progression de l'EBITDA est particulièrement visible sur les zones Roche Bobois Europe (hors France) (+20,7%) et Roche Bobois France (+10,5%) ainsi que sur Cuir Center (+15,8%). Les Etats-Unis/Canada restent toujours la 1ère zone géographique contributrice à l'EBITDA du Groupe (avec une progression de +1,1 points de la marge d'EBITDA à 27,1% versus 26,0% en 2022).

Au final, la marge d'EBITDA de Roche Bobois SA affiche un nouveau record à 21,1% au 31 décembre 2023 (versus 20,4% sur l'exercice précèdent).

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (41,1 M€ versus 36,7 M€ au 31 décembre 2022), le résultat opérationnel courant est en hausse de +5,4 % par rapport à 2022, à 46,3 M€. Le résultat opérationnel s'établit également à 46,3 M€.

Le résultat financier ressort à (3,7) M€ à comparer à (1,7) M€ au 31 décembre 2022. Il tient compte de la hausse des taux d'intérêts sur les dettes locatives IFRS 16 (-0,7 M€) et d'effets positifs de change en 2022 non récurrent sur 2023 (impact de -1,9 M€), partiellement compensés par les intérêts reçus sur les placements de trésorerie du Groupe.

Après prise en compte de l'impôt de (11,1) M€, le résultat net s'établit à 31,3 M€, comme en 2022.

Une trésorerie disponible de plus de 65 M€ à fin 2023

Les capitaux propres s'élèvent à 104,8 M€ au 31 décembre 2023 contre 94,7 M€ au 31 décembre 2022.

La bonne orientation des indicateurs opérationnels s'est traduite dans la marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net qui progresse de +5,4% à 89,0 M€ (contre 84,4 M€ au 31 décembre 2022).

Les flux de trésorerie opérationnels s'élèvent à 51,1 M€ au 31 décembre 2023 (à comparer à 66,1 M€ au 31 décembre 2022), incluant un BFR négatif de 25,7 M€ lié à la baisse des acomptes clients au bilan (accélération des livraisons en fin d'année 2023) et par un impact de la TVA devenue exigible en France sur les acomptes clients depuis le début de l'année (4 M€).

Roche Bobois SA a réalisé un niveau d'investissements historique sur l'exercice 2023 de 27,1 M€, (versus 18,3 M€ en 2022) portant sur la dynamique et le développement de son réseau de magasins en propre illustrés par : (i) la rénovation de magasins stratégiques (sur la zone Etats-Unis/Canada (New-York (Madison), San Francisco, Dallas, Montréal et Houston) et en France (Nantes, Nancy, Rennes et Avignon) ; (ii) un plan ambitieux d'ouvertures (7 sur l'enseigne Roche Bobois (France (Nice Masséna), États-Unis (Palm Desert, Short Hills, Denver, Naples, Westlake – Thousand Oaks), Suisse (Bâle)) et 1 Cuir Center (France (Nice Cap 3000)) et (iii) une stratégie proactive de rachat de franchises (13 magasins franchisés en France).

Les flux de financement s'élèvent à (34,2) M€ (à comparer à (54,3) M€ au 31 décembre 2022), intégrant (22,5) M€ de dividendes, (29,6) M€ de remboursement de dettes locatives (IFRS16) et

(4,1) M€ de service de la dette compensés par +22,1 M€ d'émission nette d'emprunts[1].

La trésorerie disponible reste élevée à 65,3 M€, contre 75,8 M€ au 31 décembre 2022 et le Groupe est en situation de trésorerie nette[2] positive de 30,6 M€.

Maintien du dividende de 2,25 € par action

Au vu des très bons résultats de l'exercice 2023, le Directoire de Roche Bobois SA a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 13 juin 2024 un dividende inchangé de 2,25 € par action au titre de l'exercice 2023. Pour rappel, un acompte sur dividende de 1 € par action avait été mis en paiement le 16 novembre 2023.

Réitérer la performance remarquable de 2023 pour le prochain exercice

En ce qui concerne le volume d'affaires, les magasins en propre sont en croissance à fin février 2024 (+1,8% toutes enseignes confondues et +2,3% sur l'enseigne Roche Bobois), grâce à un mois de février 2024 dynamique et une base de comparaison plus favorable. Au global, le volume d'affaires total des magasins (y compris franchisés et toutes enseignes confondues) s'élève à 113,5 M€ à fin février 2024 (-3,3% par rapport à fin février 2023).

Dans un environnement de marché qui reste moins porteur, Roche Bobois SA a pour ambition sur l'exercice 2024 de réitérer le record de 2023. Le Groupe anticipe un léger repli du chiffre d'affaires au 1er semestre avant une reprise de la croissance au 2nd semestre, compte tenu du niveau du portefeuille de commandes de fin 2023

(137 M€ après un rythme très soutenu de livraisons en fin d'année) et de la montée en puissance progressive des nouveaux magasins (y compris rachat de franchises) sur les standards du Groupe.

Par ailleurs, le Groupe Roche Bobois prévoit cette année 4 nouveaux magasins en propre sur la zone Etats-Unis/Canada dont l'ouverture imminente d'un second magasin à Toronto (Canada). D'autres projets sont à confirmer sur les autres marchés. Le Groupe entend en parallèle poursuivre son rythme régulier d'ouvertures de 5 à 10 franchises par an.

Enfin, les discussions se poursuivent avec le franchisé Roche Bobois en Chine pour élargir la présence en propre du Groupe sur ce nouveau territoire. La Chine a représenté un volume d'affaires de 23 millions d'euros en 2023, avec un niveau élevé de marge brute et de rentabilité.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024, jeudi 25 avril 2024 (après bourse)

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

