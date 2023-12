13/12/2023 - 18:00

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie chaque mois ses dernières actualités.

À LA UNE

OUVERTURE DE ROCHE BOBOIS À NICE- PLACE MASSÉNA (MAGASIN EN PROPRE)

La marque poursuit son développement en France et ouvre un nouveau magasin sur la côte d'Azur, à Nice. Situé sur l'emblématique place Masséna, au cœur de la ville, ce nouvel espace Roche Bobois bénéficie d'un emplacement commercial premium, d'une grande visibilité. D'importants travaux ont été réalisés pour transformer d'anciens locaux commerciaux en un superbe magasin de 700 m², réparti sur deux niveaux, à la remarquable façade en arcades. Cette ouverture marque l'ancrage de la marque dans cette région qui compte à présent 5 magasins en propre, entre Toulon et Monaco.

EN BREF

OUVERTURE CUIR CENTER A NICE (MAGASIN EN PROPRE)

La marque CUIR CENTER a ouvert un nouveau magasin à proximité de Nice, dans la zone commerciale de Cap 3000. Situé face à l'aéroport de Nice, Cap 3000 est un lieu de shopping incontournable avec 300 enseignes dans l'univers de la mode, de la maison, des loisirs et des restaurants, avec un accès direct à la mer et à l'autoroute. Ce nouveau magasin de 500 m² sur deux niveaux bénéficie d'un emplacement idéal. La marque compte 76 magasins en France, donc 25 en propre.

OUVERTURE À BÂLE, EN SUISSE (magasin en propre)

Roche Bobois a ouvert un nouveau magasin en Suisse, à Bâle, troisième ville la plus peuplée du pays, après Zurich et Genève, où la marque est déjà présente. Situé dans le quartier dynamique de « Vorstädte » ce nouveau magasin de 460 m² présente tous les codes du concept de la marque. Cette ouverture porte à 7 le nombre de magasins détenus en propre par la marque en Suisse.

FAB PARIS 2023

Roche Bobois est heureux d'être partenaire de FAB PARIS, l'unique salon à Paris dédié à l'art et aux antiquités, qui a eu lieu du 21 au 27 novembre au Grand Palais Ephémère.

Dans le cadre de cet évènement, Roche Bobois a aménagé l'espace VIP de 400 m² avec une vue spectaculaire sur la Tour Eiffel. Cette collaboration illustre une fois encore l'engagement de Roche Bobois pour les manifestations culturelles et artistiques d'envergure.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 333 magasins (au 31 décembre 2022), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2022, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 652,5 M€ HT, dont 558,9 M€ HT pour Roche Bobois et 93,6 M€ HT pour Cuir Center.Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2022 s'est élevé à 408,5 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

Actus Finance & Communication

Relations Investisseurs

Anne-Pauline Petureaux

apetureaux@actus.fr / 01 53 67 36 72

Relations Presse

Serena BONI

sboni@actus.fr / 04 72 18 04 92