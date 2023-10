16/10/2023 - 08:00

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie chaque mois ses dernières actualités.

ROCHE BOBOIS FINALISTE AUX TROPHÉES DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2023, À PARIS



Roche Bobois a été récompensé par une place de finaliste dans la catégorie « Préservation de l'Environnement », lors de la cérémonie de remise des Trophées des Objectifs de Développement Durable (ODD) 2023, qui s'est tenue le 25 septembre à Paris.

Portés par les Nations Unies et adoptés par 193 pays, les 17 ODD constituent un plan d'action pour la paix, l'humanité, la planète et la prospérité. Les Trophées des Objectifs de Développement Durable visent à valoriser les entreprises ayant développé les initiatives les plus innovantes en faveur de ces objectifs.

Cette place vient reconnaître la qualité et l'ambition portées par Roche Bobois en matière de développement durable avec, au cœur de sa stratégie environnementale, l'éco-conception de ses produits.

OUVERTURE DE ROCHE BOBOIS À NAPLES, FLORIDE (EN PROPRE)

Roche Bobois poursuit son développement aux Etats-Unis et ouvre un deuxième magasin sur la côte Ouest de la Floride. Après Sarasota, c'est à Naples que la marque est présente, ville connue pour ses boutiques de luxe, ses galeries d'art et ses parcours de golf. Cette ouverture porte à 42 le nombre total de magasins sur la zone Etats-Unis-Canada, dont 37 détenus en propre par la marque.

OMEGA EUROPEAN MASTERS A CRANS MONTANA, EN SUISSE

Roche Bobois est heureux d'être partenaire de l'Omega European Masters 2023, prestigieuse compétition de golf de renommée mondiale, qui a eu lieu dans le cadre exceptionnel du Crans-sur-Sierre Golf Club, à Crans Montana, en Suisse.

Roche Bobois a eu le plaisir d'aménager plusieurs espaces sur le parcours, offrant à la marque une visibilité exclusive auprès d'un public international.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 333 magasins (au 30 juin 2023), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2022, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 652,5 M€ HT, dont 558,9 M€ HT pour Roche Bobois et 93,6 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2022 s'est élevé à 408,5 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

