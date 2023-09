12/09/2023 - 18:00

DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023 SOLIDES

CHIFFRE D'AFFAIRES EN CROISSANCE DE +9,2% ET PROGRESSION de l'EBITDA DE +4,2% AVEC UN COMPARABLE S1 2022 RECORD

OBJECTIFS 2023 : CHIFFRE D'AFFAIRES D'AU MOINS 425 M€ ET NOUVELLE PROGRESSION DE L'EBITDA

Chiffre d'affaires consolidé : 221,7 M€ (+9,2% à changes courants vs. S1 2022)

EBITDA courant : 49,9 M€ (+ 4,2% à changes courants vs. S1 2022) Marge d'EBITDA de 22,5%

Marge brute d'autofinancement solide : 48,8 M€ (vs. 48,1 M€ au S1 2022)

Trésorerie nette (hors dettes locatives IFRS 16) : 54,1 M€ (vs. 64,9 M€ au 31.12.2022) après un niveau de CAPEX record sur le 1er semestre.

Paris, le 12 septembre 2023

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie ses résultats semestriels 2023. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire le 11 septembre 2023. À la date du présent communiqué, les procédures d'examen limité ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

Roche Bobois SA réalise un 1er semestre 2023 excellent, avec une nouvelle croissance de l'EBITDA par rapport au 1er semestre 2022 qui constituait de facto une base de comparaison record.

Ainsi, le chiffre d'affaires progresse de +9,2% par rapport au 1er semestre 2022 à 221,7 M€ et l'EBITDA courant s'élève à 49,9 M€ (+4,2%). La marge d'EBITDA, quant à elle, ressort à 22,5% au 30 juin 2023 un niveau élevé.

En ce qui concerne les prises de commandes, à fin août 2023, le volume d'affaires total (toutes enseignes confondues, avec les franchisés) s'élève à 399 M€ (-5,9% par rapport à fin août 2022).

Sur le périmètre des magasins en propre, il reste très proche de celui de l'an dernier (-1,8% par rapport à la même période l'an dernier mais en croissance de +1,5% en proforma[1]).

Normes IFRS (en M€) 1 er semestre

2022 1 er semestre

2023 Var.

2022/23 Ventes de marchandises 179,6 198,6 +10,6% Redevances et autres services 23,4 23,0 -1,7% Chiffre d'affaires 203,0 221,7 +9,2% Marge brute sur vente de marchandises 60,3% 60,5% +0,2pts Ebitda courant 47,9 49,9 +4,2% Marge d'EBITDA 23,6% 22,5% -1,1 pts Résultat opérationnel courant 28,1 28,2 +0,3% Résultat opérationnel 28,1 28,2 +0,3% Résultat financier (0,9) (1,9) ns Charge d'impôts (7,1) (6,7) ns Résultat net 20,1 19,6 -2,9%

Au terme de ce premier semestre 2023, ROCHE BOBOIS SA réalise un chiffre d'affaires en forte progression de +9,2% à 221,7 M€ contre 203,0 M€ au 30 juin 2022 (+8,9% à changes constants). Toutes les zones géographiques du Groupe sont en croissance[2], en particulier la zone autres Europe (hors UK), la zone USA/Canada et la France.

La marge brute progresse en valeur de +11,8 M€ à 120,2 M€ (contre 108,4 M€ au 30 juin 2022). Elle ressort à 60,5% (contre 60,3% au 1er semestre 2022), essentiellement par effet de mix géographique.

Les charges opérationnelles courantes sont maîtrisées et sont en ligne avec la croissance du groupe (rachats de franchisés aux Etats-Unis et en France, ouvertures, redimensionnement des équipes notamment logistiques…). A noter aussi que le Groupe bénéficiait en 2022 d'une aide exceptionnelle sur les loyers de 1 M€ en compensation des fermetures imposées en 2021 lors de la période Covid. Ainsi, les charges externes s'élèvent à 50,2 M€ (à comparer à 44,1 M€ au 1er semestre 2022) en progression de + 13,9%. La hausse concerne les locations et charges locatives hors IFRS, les sous-traitances notamment logistiques et informatiques (+1,0 M€), le poste entretien et réparations (+0,9 M€) et la publicité (+0,6 M€).

Les charges de personnel s'élèvent à 42,8 M€ au 1er semestre 2023 (contre 38,2 M€ au 1er semestre 2022). Cette progression de +12,1% s'explique, pour les 3/4 par la hausse des effectifs (intégration de nouveaux magasins au périmètre) et dans une moindre mesure par les augmentations de salaires des fonctions support dans une conjoncture inflationniste, notamment en France et aux Etats-Unis. Á noter que les charges de personnel intègrent également une charge d'AGA[3] (plans d'actions gratuites) de 1,4 M€ au 1er semestre 2023 (vs 1,2 M€ l'année dernière), en lien avec la forte hausse du cours de bourse.

L'EBITDA courant s'élève à 49,9 M€ au 1er semestre 2023 contre 47,9 M€ (+4,2% à changes courants et de +3,8% à changes constants) tirée en particulier par les bonnes performances de Roche Bobois en Europe hors France et UK (+2,4 M€, soit +32%) et de Cuir Center (+1,7 M€, soit +43,4%). La zone Etats-Unis/Canada reste la première contributrice au chiffre d'affaires et à l'EBITDA du Groupe.

A noter aussi que le Groupe investit significativement afin de structurer sa croissance, ce qui impacte le secteur corporate (dépenses informatiques et recrutements IT notamment) pour près de 1,0 M€. Les dépenses centrales sont également impactées par l'inflation et la forte hausse des coûts d'assurance pour environ 0,3 M€ supplémentaires. Au final, la marge d'EBITDA de Roche Bobois SA ressort à un niveau toujours élevé de 22,5%.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions (20,2 M€ contre 18,4 M€ au 30 juin 2022), le résultat opérationnel est en légère progression à 28,2 M€ contre 28,1 M€ au 30 juin 2022.

Le résultat financier s'élève à (1,9) M€ à comparer à (0,9) M€ au 1er semestre 2022, dans un contexte de gains de change moins favorables et de hausse des taux d'intérêts sur les dettes locatives IFRS 16 (seuls les nouveaux contrats étant impactés, conformément à la norme).

Après prise en compte de l'impôt de (6,7) M€, le résultat net s'élève à 19,6 M€ au 30 juin 2023 contre 20,1 M€ au 30 juin 2022.

Une situation bilancielle solide – Trésorerie brute de 75,8 M€ au 30 juin 2023

Les capitaux propres s'élèvent à 103,5 M€ au 30 juin 2023 contre 94,7 M€ au 30 juin 2022.

La marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net progresse légèrement (+1,4%) à 48,8 M€ (contre 48,1 M€ au 30 juin 2022).

La variation de BFR de (20,1) M€ au 30 juin 2023 à comparer à (5,0) M€ au 30 juin 2022, s'explique principalement par un niveau d'acomptes clients plus réduits au 30 juin (retour du portefeuille de commandes à un niveau plus normatif), une hausse des stocks issus du rachat de magasins franchisés et pour 4 M€ par la TVA devenue, en France, exigible sur les acomptes depuis le début de l'année.

Les flux de trésorerie opérationnels s'élèvent à 23,3 M€ au 30 juin 2023 (à comparer à 36,6 M€ au 30 juin 2022).

Sur le 1er semestre 2023, Roche Bobois SA a procédé à d'importants investissements (16,1 M€ à comparer à 5,4 M€ au 30 juin 2022) en partie financé par sa génération de trésorerie et par le tirage d'une ligne de crédit de

10 M€. Les principaux investissements du Groupe ont porté notamment sur :

L'acquisition de 13 magasins franchisés (7 Cuir Center et 6 Roche Bobois, dans la partie Nord de la France et en Bretagne) ;

La rénovation de magasins existants sur la zone Etats-Unis/Canada (dont les flagships de New-York Madison et San Francisco, mais aussi Dallas, Montréal et Houston) et en France (Nantes, Nancy, Rennes et Avignon) ;

Les travaux liés à l'ambitieux plan d'ouvertures de 2023 : Palm Desert (Californie), Short Hills (New Jersey) (tous deux ouverts à juin 2023) ainsi que Naples (Floride), Denver (Colorado), Bâle (Suisse) et Nice place Massena.

Malgré ces investissements significatifs, le Groupe affiche un free cash-flow positif sur la période de 6,8 M€.

La trésorerie disponible reste très élevée à 75,8 M€ au 30 juin 2023 contre 76,0 M€ au 31 décembre 2022, dans un contexte de hausse significative des investissements et d'un impact de TVA de 4,0 M€, désormais exigible sur les acomptes clients en France.

Les dettes financières brutes s'élèvent à 21,8 M€ au 30 juin 2023 à comparer à 11,1 M€ au 31 décembre 2022. Les dettes locatives, exclusivement liées à l'application de la norme comptable IFRS16, s'élèvent à 176,0 M€ au

30 juin 2023 à comparer à 155,2 M€ au 31 décembre 2022.

Au final, la trésorerie nette (hors dettes locatives IFRS 16) est de 54,1 M€ contre 64,9 M€ au 31 décembre 2022.

Objectifs financiers 2023 : un chiffre d'affaires annuel attendu d'au moins 425 M€ et une nouvelle progression de l'EBITDA

Sur l'exercice 2023, Roche Bobois SA va poursuivre sa stratégie de développement très active de son réseau de magasins. Au global, le Groupe vise, à la fin de l'exercice, 21 nouveaux magasins en propre (y compris les 13 rachats de franchisés) et ouvrira 6 magasins franchisés (Australie, Turquie, Chine et Lyon Saint-Bonnet).

Postérieurement au 30 juin 2023, le Groupe a déjà ouvert en propre le magasin de Denver aux Etats-Unis et en franchise les magasins de Sydney (Australie), Changzhou (Chine), Jinan (Chine) et Istanbul (Turquie). Enfin, le Groupe a procédé au transfert de Roche Bobois à Hambourg sur une localisation plus premium.

Au niveau de l'activité, Roche Bobois SA rappelle avoir enregistré un volume d'affaires total (toutes enseignes confondues) de 311,1 M€ à fin juin 2023 et de 182,7 M€ sur le périmètre des magasins en propre (toutes enseignes confondues).

A fin août 2023, le volume d'affaires total (toutes enseignes confondues) est de 399 M€ (-5,9% par rapport à fin août 2022). Sur le périmètre des magasins en propre, toutes enseignes confondues, le volume d'affaires total reste toujours très proche du niveau record de fin août 2022, à 236,8 M€ (-1,8% par rapport à fin août 2022). A noter que les zones France et autres Europe sont en croissance, respectivement de +0,4% et +2,6% à fin août 2023 et Cuir Center de +4,9%. Enfin, le volume d'affaires total des magasins en propre est en légère croissance de +1,5% en y incluant, depuis début 2023, le volume d'affaires des 13 magasins Roche Bobois et Cuir Center récemment rachetés en France, les portefeuilles de commandes ayant été repris par le Groupe lors des opérations de rachat.

Au vu du rythme des livraisons et avec un portefeuille de commandes solide de 158 M€ au 30 juin 2023, Roche Bobois vise pour 2023 un chiffre d'affaires d'au moins 425 M€ (soit une croissance de l'ordre de +5%) et une nouvelle progression de son EBITDA par rapport au record de l'année 2022. Le Groupe continue en parallèle à préparer l'avenir avec un niveau d'investissements très dense en 2023 (rachat de franchisés, travaux de rénovation et ouvertures) qui devrait totaliser sur l'année 25 M€ et qui constitueront des relais de croissance et de création de valeur pour le Groupe dès l'an prochain.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 jeudi 19 octobre 2023

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 333 magasins (au 30 juin 2023), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2022, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 652,5 M€ HT, dont 558,9 M€ HT pour Roche Bobois et 93,6 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2022 s'est élevé à 408,5 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

[1] en y incluant depuis début 2023 le volume d'affaires des 13 magasins Roche Bobois et Cuir Center récemment rachetés en France, les portefeuilles de commandes ayant été repris par le Groupe lors des opérations de rachat.

[2] Hors Overseas (qui ne génère que des redevances dans la comptabilisation du chiffre d'affaires).

[3] Périodes d'acquisition, prorata temporis