11/09/2023 - 08:00

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie chaque mois ses dernières actualités.

Actualités à la Une

OUVERTURE À DENVER, ETATS-UNIS (en propre)

Roche Bobois a ouvert, courant du mois d'août, un nouveau magasin aux Etats-Unis, à Denver, capitale de l'état du Colorado. Situé dans le Cherry Creek Shopping Center, lieu incontournable de la ville, connu pour ses boutiques de créateurs et marques de luxe, ce nouveau magasin bénéficie d'un emplacement premium jusque-là occupé par Hermès.

Cette ouverture porte à 36 le nombre de magasins détenus en propre par la marque aux Etats-Unis.

TRANSFERT DE ROCHE BOBOIS HAMBOURG (en propre)

Roche Bobois poursuit sa politique de relocalisation de ses magasins dans des environnements premium, avec le transfert du magasin de Hambourg, en Allemagne. Ce nouvel espace de 500 m² est désormais situé au cœur de la ville, sur Neuer Wall, rue commerçante exclusive où se concentrent les plus grandes marques de luxe. Un nouvel emplacement générateur d'ores et déjà d'une forte fréquentation. Roche Bobois compte 9 magasins en propre en Allemagne.

Autre actualité

FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE, ANGOULÊME

Roche Bobois est heureux d'apporter son soutien au Festival du Film Francophone d'Angoulême qui s'est tenu du 22 au 27 août. Devenu un rendez-vous incontournable, ce festival célèbre depuis 16 ans le cinéma francophone. Roche Bobois a aménagé plusieurs espaces de la ville investis par le festival, et notamment les jardins de Bardines, lieu de rencontres privilégiées entre artistes et médias.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 333 magasins (au 30 juin 2023), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2022, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 652,5 M€ HT, dont 558,9 M€ HT pour Roche Bobois et 93,6 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2022 s'est élevé à 408,5 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

Actus Finance & Communication

Relations Investisseurs

Anne-Pauline Petureaux

apetureaux@actus.fr / 01 53 67 36 72

Relations Presse

Serena BONI

sboni@actus.fr / 04 72 18 04 92