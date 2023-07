20/07/2023 - 17:40

DYNAMIQUE DE LIVRAISONS SOUTENUE AU 2EME TRIMESTRE ET NOUVELLE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

AU 1er SEMESTRE 2023 : +9,2% (221,7 M€)

UN VOLUME D'AFFAIRES SUR LES MAGASINS EN PROPRE EQUIVALENT AU RECORD DU 1er SEMESTRE 2022 [1]

Paris, le 20 juillet 2023

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, annonce son chiffre d'affaires et son volume d'affaires pour le 1er semestre 2023.

Les livraisons se sont poursuivies à un rythme soutenu au 2ème trimestre 2023. Malgré une base de comparaison très élevée l'an dernier, le Groupe affiche une croissance de +6,9% de son chiffre d'affaires sur ce 2ème trimestre (+7,5% à changes constants), tirée par la France et la zone Europe hors UK. Les Etats-Unis/Canada et le Royaume-Uni se sont maintenus aux niveaux très élevés de l'an dernier qui affichaient respectivement des croissances de +50,2% et +105% sur ces deux zones. Au terme de ce 1er semestre 2023, Roche Bobois SA affiche donc un chiffre d'affaires en croissance de +9,2 % à 221,7 M€.

Le volume d'affaires global (toutes enseignes confondues, y compris les franchisés) est de 311,1 M€ au 30 juin 2023 (en repli de -6,9% à changes courants par rapport au niveau record du 1er semestre 2022).

Sur le périmètre des magasins en propre, toutes enseignes confondues, le volume d'affaires total est en légère croissance de +1% à fin juin 2023, comparé à fin juin 2022 (en y incluant depuis début 2023 le volume d'affaires des 13 magasins Roche Bobois et Cuir Center récemment rachetés[2] en France, les portefeuilles de commandes ayant été repris par le Groupe lors des opérations de rachat).

Pour rappel, le Groupe Roche Bobois communique à la fois sur son chiffre d'affaires (issu des livraisons effectives de ses magasins en propre et de ses redevances et commissions) et sur son volume d'affaires (issu des prises de commandes HT du réseau de magasins en propre et des franchises sur ses deux marques). Le volume d'affaires des magasins en propre constitue l'essentiel du chiffre d'affaires avec un décalage de quelques mois selon les pays (3-4 mois en Europe versus 4-6 mois aux États-Unis). Toute évolution positive sur le volume d'affaires des magasins en propre a donc un effet direct sur la progression du chiffre d'affaires à venir.

Chiffre d'affaires

(non audités - en M€) 2022 2023 Var. à taux

de change courants (%) Var. à taux

de change constants (%) 1er trimestre 92,9 104,0 +12,0% +10,5% 2ème trimestre 110,1 117,7 +6,9% +7,5% 1er semestre 203,0 221,7 +9,2% +8,9 %

Le chiffre d'affaires détaillé par zones géographiques est disponible en annexe

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023 s'élève à 117,7 M€ à comparer à 110,1 M€ en 2022, en croissance de +6,9% (+7,5% à changes constants). Les livraisons ont été soutenues sur l'ensemble des zones géographiques.

Roche Bobois en France réalise un chiffre d'affaires de 33,8 M€ au 2ème trimestre 2023 contre 31,5 M€ au 2ème trimestre 2022, soit une croissance de +7,3% avec des livraisons denses sur la période. Cette zone géographique bénéficie des premiers effets positifs sur deux mois de l'intégration des 6 magasins franchisés dans le Nord de la France et en Bretagne[3] (2,1 M€). Au total, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 s'élève à 64,1 M€ contre 59,7 M€ au 1er semestre 2022, en hausse de +7,4%.

La zone États-Unis/Canada affiche un chiffre d'affaires de 36,5 M€ au 2ème trimestre 2023, un niveau comparable à celui très élevé de 37,4 M€ à la même période l'an dernier (-0,3% à changes constants). Au terme du 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires de cette zone s'élève ainsi à 74,5 M€ contre à 67,9 M€ à la même période l'an dernier, soit une croissance de +9,7% à changes courants (+9,2% à changes constants).

Au 2ème trimestre 2023, le Royaume-Uni affiche un chiffre d'affaires solide au même niveau que celui élevé de l'an dernier à 6,4 M€ contre 6,5 M€ au 2ème trimestre 2022 (+0,8% à changes constants). Au terme du 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires ressort donc à 11,7 M€ contre 11,5 M€ (+1,4% à changes courants). A changes constants, la croissance est de +5,5%.

Le reste de l'Europe réalise un très bon 2ème trimestre 2023 avec un chiffre d'affaires de 24,0 M€ contre 20,7 M€ au 2ème trimestre 2022 (+15,8% à changes courants et +13,6% à changes constants). L'activité a été particulièrement dynamique en Suisse qui bénéficie notamment de la montée en puissance du magasin à Lugano (+25,3%) mais aussi en Espagne et Italie qui affichent respectivement des croissances de +47,0% et de +13,8% de leurs chiffres d'affaires. Au total, le chiffre d'affaires de cette zone est de 42,8 M€ au 1er semestre 2023, contre 36,7 M€ au 1er semestre 2022, soit une forte croissance de +16,6% (+14,8% à changes constants).

Enfin l'enseigne Cuir Center renoue avec la croissance au 2ème trimestre 2023 et affiche un chiffre d'affaires de 13,5 M€ contre 10,4 M€ au 2ème trimestre 2022 en hausse de +30,5%. Ce chiffre d'affaires inclut également les premiers effets positifs (sur deux mois) de l'intégration des 7 magasins franchisés dans le Nord de la France (2,1 M€). Au total, le chiffre d'affaires s'élève à 22,5 M€ au 1er semestre 2023, contre 20,7 M€ au 1er semestre 2022, soit une croissance de +8,7%.

Au total, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 s'élève à 221,7 M€, en croissance de +9,2% à changes courants (+8,9% à changes constants).

Evolution du volumes d'affaires au 30 juin 2023

A fin juin 2023, le volume d'affaires global (toutes enseignes confondues, y compris les franchisés) s'élève à 311,1 M€, à comparer au niveau record de 334,1 M€ au 1er semestre 2022 (en repli de -6,9% à changes courants et -6,3% à changes constants). Il demeure en hausse de +27% par rapport à la période pré-Covid, c'est-à-dire le 1er semestre 2019.

De façon générale, les magasins en propre affichent un niveau d'activité plus dynamique que les magasins franchisés grâce à un positionnement différenciant (taille des villes plus petites pour les franchisés) ainsi qu'à une stratégie active de rachats et une capacité de redynamisation des magasins. A noter également que l'activité des franchisés en Chine est restée en repli depuis le début d'année.

Le réseau de magasins en propre (toutes enseignes confondues) affiche ainsi un volume d'affaires de 182,7 M€, en repli limité de -3,2% à changes courants par rapport au 30 juin 2022 (et de +8,6% par rapport au 30 juin 2021). Il est à noter que ce niveau tient compte de la fermeture temporaire de trois magasins stratégiques aux Etats-Unis/Canada pour travaux (Madison, San Francisco et Montréal) et qui représentaient des niveaux de volumes d'affaires de l'ordre de 13 M€ l'an dernier.

A noter enfin qu'en intégrant, depuis le début de l'année le volume d'affaires des 13 magasins Roche Bobois et Cuir Center récemment rachetés[4] (les portefeuilles de commandes ayant été repris par le Groupe lors des opérations de rachat), le volume d'affaires total des magasins en propre (toutes enseignes confondues) est en croissance de +1% à fin juin 2023, comparé à fin juin 2022.

Sur l'ensemble des enseignes en propre du Groupe Roche Bobois, le portefeuille de commandes global restant à livrer s'élève à 158 M€ au 30 juin 2023 (178,2 M€ au 30 juin 2022) et démontre le rythme soutenu des livraisons et la capacité du Groupe à soutenir sa dynamique de chiffre d'affaires.

En parallèle, Roche Bobois SA affiche un niveau de trésorerie toujours très solide à 75 M€ au 30 juin 2023, contre 76 M€ au 31 décembre 2022, incluant des Capex particulièrement significatifs sur ce 1er semestre 2023.

Haut niveau d'ouvertures de magasins en propre en France et à l'international prévu sur l'exercice

Roche Bobois rappelle qu'elle vise sur l'exercice 2023 un élargissement significatif de son périmètre avec 21 nouveaux magasins en propre.

D'ores et déjà, le Groupe a intégré, depuis fin avril 2023, 13 magasins franchisés en France (7 Cuir Center et 6 Roche Bobois, dans la partie Nord de la France et en Bretagne), qui participent déjà à la création de valeur du Groupe2.

Aux Etats-Unis, sur les 5 ouvertures de magasins en propre prévues cette année, 2 ont été déjà réalisées à Palm Desert (Californie) et Short Hills (New Jersey) et 3 sont en cours de travaux à Naples (Floride), Denver (Colorado) et Westlake – Thousand Oaks (Californie).

Le Groupe ouvrira également cette année 2023 à Nice, un magasin Roche Bobois en propre (place Massena) et un magasin Cuir Center en propre (zone Cap 3000). Un magasin en propre à Bâle en Suisse est également en cours de travaux.

Roche Bobois rappelle également sa stratégie d'ouverture de 5 à 10 magasins en franchise par an. Ainsi, 2 magasins franchisés sont d'ores et déjà ouverts à Sydney (Australie) et à Istanbul (Turquie).

Après prise en compte des fermetures, Roche Bobois SA compte, au 30 juin 2023, 333 magasins dont 256 magasins Roche Bobois (116 en propre et 140 en franchise) et 77 magasins Cuir Center (26 en propre et 51 en franchise).

ANNEXES

Chiffre d'affaires par zones et par marques (non audités - en M€) S1

2022 S1

2023 Var. à taux de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) Roche Bobois France 59,7 64,1 +7,4% +7,4% Roche Bobois US/Canada 67,9 74,5 +9,7% +9,2% Roche Bobois UK 11,5 11,7 +1,4% +5,5% Roche Bobois autres Europe 36,7 42,8 +16,6% +14,8% Roche Bobois autres (overseas) 4,2 3,8 -8,2% -8,2% Cuir Center 20,7 22,5 +8,7% +8,7% Corporate 2,4 2,3 -4,5% -4,5% TOTAL 203,0 221,7 +9,2% +8,9%

Tableau de passage Volume d'affaires /Chiffre d'affaires (en M€)

Volume d'affaires S1 2023 311,1 Volume d'affaires franchisés -128,4 Volume d'affaires des sociétés mises en équivalence -0,6 Impact du rythme des commandes et des livraisons +16,5 Redevances +6,2 Autre services rendus +16,8 Chiffre d'affaires S1 2023 221,7

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 333 magasins (au 30 juin 2023), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2022, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 652,5 M€ HT, dont 558,9 M€ HT pour Roche Bobois et 93,6 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2022 s'est élevé à 408,6 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

