Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie chaque mois ses dernières actualités.

Mai 2023

Actualité à la Une

OUVERTURE À PARIS

Roche Bobois ouvre à Paris un espace dédié à sa collection de mobilier d'extérieur.

Situé dans le XVIIème arrondissement, on retrouve sur près de 200 m² l'ensemble des collections de sièges, meubles et accessoires destinés à l'aménagement des terrasses, jardins et abords de piscine. Ce nouveau magasin propose une expérience visuelle et multisensorielle dans un décor inspirant et immersif. Au-delà de la découverte des collections de mobilier dédié à l'extérieur, Roche Bobois propose un véritable lieu de dépaysement au cœur de Paris.

Autre actualité

LANCEMENT DE LA COLLECTION BOMBOM OUTDOOR A LOS ANGELES

Après le salon de Milan, c'est à Los Angeles que la collection Bombom outdoor imaginée par l'artiste Joana Vasconcelos a été présentée en avant-première aux Etats-Unis, le 10 mai dernier. Organisé en partenariat avec le magazine Architectural Digest, l'évènement a réuni près de 150 invités, dont plusieurs designers figurant parmi les plus reconnus dans la profession. À cette occasion, le toit du magasin de Los Angeles a été transformé en jardin urbain pour y présenter la collection Bombom outdoor.

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 333 magasins (au 31 décembre 2022), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2022, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 652,5 M€ HT, dont 558,9 M€ HT pour Roche Bobois et 93,6 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2022 s'est élevé à 408,5 M€.

