RACHAT DE 13 MAGASINS FRANCHIS É S EN FRANCE

Roche Bobois a signé le rachat de 12 magasins dans les Hauts-de-France et en Champagne, détenus au travers de sociétés par un même franchisé familial, et comprenant 5 magasins Roche Bobois (Seclin, Lille, Le Touquet, Amiens, Reims) et 7 magasins Cuir Center (Seclin, Valenciennes, Capinghem, Noyelles-Godault, Béthune, Amiens et Reims). Roche Bobois consolide ainsi significativement son ancrage dans la partie Nord de la France et a d'ores et déjà identifié un fort potentiel d'amélioration des volumes et de la rentabilité avec les aménagements nécessaires.

En parallèle, Roche Bobois a procédé au rachat du fonds de commerce du magasin Roche Bobois de Rennes. Ce magasin s'intégrera au pôle régional du Grand Ouest avec des synergies identifiées en termes d'organisation et de logistique avec

Le Havre, Rouen, Nantes et Tours.