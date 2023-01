19/01/2023 - 07:30

Paris, le 19 janvier 2023

Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, annonce avoir signé deux opérations de rachat structurante pour le Groupe pour un total de 13 magasins franchisés en France (12 dans la partie Nord de la France et 1 en Bretagne) et représentant au global environ 21 M€ de volume d'affaires HT. Avec ces deux opérations, Roche Bobois SA renforce significativement sa présence sur le territoire et démontre sa capacité à être omniprésent en France et à l'international pour répondre au mieux au besoin de sa clientèle.

Renforcement significatif dans la partie Nord de la France

Roche Bobois a signé le rachat de 12 magasins dans les Hauts-de-France et en Champagne, détenues au travers de sociétés par un même franchisé familial, et comprenant 5 magasins Roche Bobois (Seclin, Lille, Le Touquet, Amiens, Reims) et 7 magasins Cuir Center (Seclin, Valenciennes, Capinghem, Noyelles-Godault, Béthune, Amiens et Reims). Ces magasins bénéficient d'une organisation très structurée avec l'appui d'un service logistique et administratif propre pour desservir la région. Roche Bobois SA ne sera pas propriétaire des murs.

Ce groupe de magasins a généré autour de 18 M€ de volume d'affaires HT en 2022 avec un bon niveau de rentabilité. A noter que Lille, 4ème ville de France avec 1 million d'habitants représente à elle seule, au travers de 2 magasins Roche Bobois et 2 magasins Cuir Center, la moitié du volume d'affaires global.

Roche Bobois consolide ainsi significativement son ancrage dans la partie Nord de la France et a d'ores et déjà identifié un fort potentiel d'amélioration des volumes et de la rentabilité avec les aménagements nécessaires.

Cette opération de rachat très relutive pour le Groupe (en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité) devrait être effective au 30/04/2023.

Rachat d'un franchisé à Rennes

En parallèle, Roche Bobois procède au rachat du fonds de commerce du magasin Roche Bobois de Rennes (reprise de l'activité, des stocks et du personnel). Installé depuis 1987 à la Chapelle-des-Fougeretz, le magasin est idéalement situé sur la « Route du Meuble », proche de la rocade. D'une surface de 1 200 m² avec en sus 1 000 m² de dépôt, ce magasin est particulièrement rentable et génère un volume d'affaires HT annuel de

2,9 M€. Ce magasin s'intégrera au pôle régional du Grand Ouest avec des synergies identifiées en termes d'organisation et de logistique avec Le Havre, Rouen, Nantes et Tours. Roche Bobois anticipe des travaux d'aménagement pour valoriser encore le potentiel de ce magasin. Cette opération de rachat devrait être effective au 15/04/2023. Roche Bobois SA ne sera pas propriétaire des murs.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel le 26 janvier 2023

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 333 magasins (au 31 décembre 2022), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2021, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 639,6 M€ HT, dont 532,4 M€ HT pour Roche Bobois et 107,2 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2021 s'est élevé à 334 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

