Roche Bobois a ouvert un nouveau magasin en Suisse, à Lugano, dans le canton italophone du Tessin. Situé dans la zone commerciale de Lugano Sud, connue pour ses concessionnaires automobiles de luxe, ce nouveau magasin de 550m² sur deux niveaux présente tous les codes du concept de la marque avec notamment l'utilisation de matériaux naturels comme le bois, l'ardoise ou encore un mur végétal. Cette ouverture porte à six le nombre de magasins détenus en propre par la marque en Suisse.

Roche Bobois est partenaire du prix « Une autre empreinte » créé par le laboratoire photographique Dahinden pour sensibiliser à la préservation de l'environnement et à l'écologie au travers de la création artistique. Le magasin Roche Bobois Sébastopol à Paris expose une sélection de photographies réalisées par le lauréat de cette première édition, Daesung Lee, en correspondance d'une sélection de modèles éco-conçus. Les modèles mis en avant dans cette exposition présentent parmi les meilleures performances au sens de l'éco-conception selon le barème de notation Eco8, l'outil d'évaluation de la marque développé en collaboration avec l'institut technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement). Eco8 est basé sur 8 critères regroupés dans 4 ensembles. Ces critères permettent d'obtenir une note générale sur 4 afin d'évaluer l'éco-conception d'un produit et ses points d'amélioration.

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau de 336 magasins (au 30 juin 2022), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2021, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 639,6 M€ HT, dont 532,4 M€ HT pour Roche Bobois et 107,2 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2021 s'est élevé à 334 M€.

