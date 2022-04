19/04/2022 - 18:00

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie chaque mois ses dernières actualités.

Mars 2022

Actualité à la Une

TRANSFERT DE ROCHE BOBOIS BOSTON (en propre)

ROCHE BOBOIS a transféré son magasin de Boston dans un immeuble historique, le Park Square Building, situé dans l'épicentre commercial de la ville.

Ce nouveau magasin de 500m² intègre les tout derniers codes du concept magasin : spectaculaire hauteur sous plafond, impressionnant mur végétal, présence de claustras en bois et une généreuse lumière naturelle grâce à de larges baies vitrées. La marque est présente aux Etats-Unis et au Canada avec 39 magasins dont 31 détenus en propre.

Autre actualité

HOTEL DANDY, PARIS

Après Fauchon l'Hôtel, le Louvre Montana, le Chouchou à Paris, Roche Bobois a accompagné l'architecte-décorateur, Michael Malapert et le groupe Elegancia dans la conception de mobilier sur-mesure des chambres du Dandy, nouvel hôtel 4 étoiles du groupe, situé en plein cœur du quartier des Halles à Paris. Pour cette deuxième réalisation aux côtés de Michael Malapert, Roche Bobois Contract a travaillé sur la conception, le prototypage et la réalisation en série de mobiliers et d'agencements en marque blanche tout en répondant aux exigences et contraintes du lieu. Ainsi, chacune des 36 chambres a une configuration différente, rendant chaque pièce éditée par Roche Bobois, unique.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau de 338 magasins (au 31 décembre 2021), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2021, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 639,5 M€ HT, dont 532,4 M€ HT pour Roche Bobois et 107,1 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2021 s'est élevé à 334 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com





Actus Finance & Communication

Relations Investisseurs

Anne-Pauline Petureaux

[email protected] / 01 53 67 36 72