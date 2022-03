01/03/2022 - 17:55

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie chaque mois ses dernières actualités.

Février 2022

Actualité à la Une

PRESENTATION PRESSE A PARIS

Roche Bobois présentait jeudi 10 février la collection Printemps Eté 2022, à l'occasion d'une journée presse organisée à Paris, à quelques mètres de la place des Vosges.

Parmi les nouvelles créations de la saison, le canapé Sense, troisième génération d'un siège qui a su profiter des évolutions techniques (des tissus notamment) pour donner naissance à une nouvelle expression graphique. Le Domino, quant à lui, prolonge la formidable histoire du canapé composable commencée en 1971 avec le Lounge, précurseur du Mah Jong. Enfin la collection Aurea, aux finitions impeccables, est réalisée à partir de planchers en chêne massif récupérés d'anciens wagons de transport, expurgés de leurs impuretés et retravaillés.

Une illustration de la capacité de la marque à innover comme à réinventer ses pièces emblématiques pour les adapter aux tendances actuelles.

Autre actualité

ROCHE BOBOIS ET L'HOTELLERIE

Depuis sa création, Roche Bobois développe des collections exclusives à destination des particuliers. Aujourd'hui, Roche Bobois Contract met son expertise d'éditeur au service des architectes, décorateurs et porteurs de projets dans l'hôtellerie et la restauration avec un département Contract qui leur est dédié. Cette démarche offre naturellement un accès privilégié aux collections de la marque, et propose leurs adaptations aux contraintes des ERP(1). De façon novatrice, Roche Bobois Contract propose également un service d'édition en marque blanche mettant à disposition l'expertise de son bureau d'étude et de ses ateliers.

Une équipe aux talents multiples comprenant designer, infographiste, prototypiste et ébéniste rassemble leurs expériences du design produit pour concevoir et réaliser des projets en petite série. Tous ensemble ils ambitionnent de mettre le French Art de Vivre au service des professionnels du secteur.

L'hôtellerie, comme un lieu d'accueil et de vie, est une extension naturelle et légitime de l'expression du savoir-faire de la marque.

Capitalisant sur ses récentes réalisations hôtelières, Roche Bobois a engagé une réflexion sur la déclinaison possible de ses valeurs d'audace, de créativité et d'élégance à l'univers hôtelier.

(1) ERP : Etablissements recevant du public

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau de 338 magasins (au 31 décembre 2021), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2021, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 639,5 M€ HT, dont 532,4 M€ HT pour Roche Bobois et 107,1 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2021 s'est élevé à 334 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

Actus Finance & Communication

Relations Investisseurs

Anne-Pauline Petureaux

[email protected] / 01 53 67 36 72

Relations Presse

Serena BONI

[email protected] / 04 72 18 04 92