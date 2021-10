28/10/2021 - 17:40

CHIFFRE D'AFFAIRES(LIVRAISONS) CUMUL 9 MOIS : +34,9%

VOLUME d'AFFAIRES (PRISES de COMMANDES) CUMUL 9 MOIS : +34,8%

CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS

Paris, le 28 octobre 2021

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie son chiffre d'affaires et son volume d'affaires[1] pour le 3ème trimestre 2021.

La dynamique d'activité est confirmée pour le Groupe Roche Bobois au 3ème trimestre 2021 avec un chiffre d'affaires en hausse de +18,2% à changes courants. Le Groupe atteint ainsi +35% de croissance au terme de ces neuf mois.

Le volume d'affaires (prises de commandes du réseau de magasins intégrés et des franchisés, pour les deux marques) est, lui, en croissance de +9,7% à changes courants sur le 3ème trimestre, soit +34,8% à l'issue des neufs mois. Il est à noter que le 3ème trimestre 2020 était lui-même en forte croissance par rapport à la même période de 2019 suite à un fort rebond d'activité post-confinement. Comparé au 3ème trimestre 2019, les prises de commandes du 3ème trimestre 2021 sont en forte hausse de +32,2%.

Chiffre d'affaires

(non audités - en M€) 2020 2021 Var. à taux

de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) 1er semestre 109,6 159,6 +45,6% +49,1% 3ème trimestre 70,0 82,7 +18,2% +18,6% 9 mois 179,6 242,3 +34,9% +37,1%

Le chiffre d'affaires détaillé par zones géographiques est disponible en annexe

Une croissance solide du chiffre d'affaires au 3ème trimestre tirée par la zone États-Unis / Canada

L'activité est restée soutenue sur toutes les zones géographiques, en particulier sur la zone États-Unis / Canada qui enregistre la plus forte croissance de ce 3ème trimestre illustrant à nouveau le positionnement et l'attractivité de la marque Roche Bobois en Amérique du Nord.

La zone Amérique du Nord (États-Unis/Canada) enregistre un chiffre d'affaires de 29,2 M€ au 3ème trimestre 2021 à comparer à 20,1 M€ au 3ème trimestre 2020, soit une très forte hausse de +45,3% à changes courants (+47,1% à changes constants). Cette performance remarquable reflète le niveau élevé du volume d'affaires des derniers mois et une très bonne dynamique de livraisons. Au terme de ces 9 mois, le chiffre d'affaires de cette zone s'élève à

74,4 M€, soit une hausse de +50,4% à changes courants (+58,3% à changes constants).

Roche Bobois France enregistre un très bon 3ème trimestre 2021 (21,4 M€) comparable au 3ème trimestre 2020 qui avait affiché un chiffre d'affaires historique (niveau très élevé des livraisons post-confinement). La croissance est ainsi de +21,2% par rapport au niveau d'il y a deux ans. Au terme de ces 9 mois, Roche Bobois France réalise un chiffre d'affaires de 75,5 M€, en forte hausse de +30,7% par rapport à la même période l'an dernier.

L'enseigne Cuir Center maintient un niveau solide d'activité sur le 3ème trimestre 2021 avec un chiffre d'affaires de 10,4 M€ en hausse de +8,7% par rapport au 3ème trimestre 2020 (9,6 M€) et en forte croissance de +31,2% par rapport au niveau d'il y a 2 ans. Á l'issue de ces 9 mois, Cuir Center publie un chiffre d'affaires de 29,6 M€ contre 24,8 M€ à la même période l'an dernier, soit une hausse significative de +19,2%.

L'activité au Royaume-Uni est restée forte à 4,2 M€ au 3ème trimestre 2021 contre 3,6 M€ au 3ème trimestre 2020, en croissance de +17,3% (+11,8% à changes constants). Au 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires sur cette zone s'établit à 10,7 M€ à comparer à 8,6 M€, en forte croissance de +25,1% à changes courants.

Enfin, le reste de l'Europe affiche une croissance trimestrielle de +12,2% (à changes courants) de son chiffre d'affaires, tirée par la très bonne dynamique de l'activité en Suisse, Belgique, Espagne et Portugal. Au 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires est de 44,8 M€, en forte croissance de +32,4% à changes courants (+33,4% à changes constants).

Au terme de ces 9 mois, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 242,3 M€ contre 179,6 M€, en forte croissance de +34,9% à changes courants (+37,1% à changes constants).

Poursuite d'une bonne dynamique d'activité au 3ème trimestre

Les prises de commandes du 3ème trimestre 2021 sont restées très bien orientées. Le Groupe réussit même à surperformer le solide rebond qui avait été enregistré au 3ème trimestre 2020 post-confinement.

Sur l'ensemble du réseau du Groupe (franchises compris), le volume d'affaires s'établit à 139,4 M€ au 3ème trimestre 2021 contre 127,1 M€ un an auparavant, soit une croissance de +9,7 %. Les magasins en propre[2] surperforment les magasins franchisés avec un volume d'affaires de 78,3 M€, soit une hausse de +12,8%. Á noter que la croissance a été tirée en particulier par la zone Amérique du Nord, à +30,0%, et l'Europe (hors France et hors Royaume-Uni), à +17,5%. Comparé au 3ème trimestre 2019, la croissance du volume d'affaires sur le 3ème trimestre 2021 est de +32,2%.

Au terme de ces neuf premiers mois, Roche Bobois SA affiche un volume d'affaires (toutes enseignes confondues) de 451,6 M€ à comparer à 335,1 M€ à la même date l'an dernier, soit une forte hausse de +34,8%, provenant essentiellement du Like-for-Like (périmètre des magasins existants). Le volume d'affaires des magasins en propre s'élève à 246,5 M€ (contre 178,1 M€ au 30 septembre 2020), en forte croissance de +38,4%.

Le portefeuille de commandes restant à livrer au 30 septembre 2021 pour les magasins en propre du Groupe est de 136,1 M€ (à comparer à 108,9 M€ au 30 septembre 2020). Il constitue autant de chiffre d'affaires à comptabiliser dans les mois à venir.

Guidance financière confirmée

Roche Bobois poursuit son plan d'ouvertures international de magasins. Un nouveau magasin en propre ouvrira très prochainement à Monaco alors que les travaux des deux nouveaux magasins en propre aux États-Unis (Floride et Californie) vont démarrer fin 2021 pour des ouvertures prévues début 2022.

Fort de ces bons éléments, la Société réitère sa guidance financière avec un chiffre d'affaires annuel attendu à un montant supérieur à 325 M€ et un EBITDA en forte hausse.

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau de 339 magasins (au 30 juin 2021), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2020, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 484,5 M€ HT, dont 392,8 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2020 s'est élevé à 266,0 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com



ANNEXES CA par région et marque

(non audités – M€) T3

2020 T3

2021 Change courant

(%) Change constant (%) Roche Bobois France 21,3 21,4 +0,5% +0,5% Roche Bobois US/Canada 20,1 29,2 +45,3% +47,1% Roche Bobois UK 3,5 4,2 +17,3% +11,8% Roche Bobois Other Europe 13,4 15,1 +12,2% +12,5% Roche Bobois overseas 1,3 1,6 +18,6% +15,6% Cuir Center 9,6 10,4 +8,7% +8,7% Corporate 0,6 0,8 +29,4% +29,4% TOTAL 70,0 82,7 +18,2% +18,6% CA par région et marque

(non audités – M€) 9 mois

2020 9 mois

2021 Change courant

(%) Change constant (%) Roche Bobois France 57,8 75,5 +30,7% +30,7% Roche Bobois US/Canada 49,5 74,4 +50,4% +58,3% Roche Bobois UK 8,5 10,7 +25,1% +22,2% Roche Bobois Other Europe 33,9 44,8 +32,4% +33,4% Roche Bobois overseas 3,1 4,5 +46,8% +45,5% Cuir Center 24,8 29,6 +19,2% +19,2% Corporate 1,9 2,6 +36,4% +36,4% TOTAL 179,6 242,3 +34,9% +37,1%

Tableau de passage Volume d'affaires / Chiffre d'affaires (en M€) Volume d'affaires 9 mois 2021 451,6 Volume d'affaires franchisés -205,2 Volume d'affaires des sociétés mises en équivalence -1,1 Impact du rythme des commandes et des livraisons -32,3 Redevances 9,3 Autre services rendus 19,9 Chiffre d'affaires 9 mois 2021 consolidé 242,3

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS SA. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS SA et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS SA attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS SA opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS SA. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS SA, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base.

[1] Prises de commandes HT du réseau de magasins intégrés et des franchisés sur les deux marques

[2] Pour mémoire, le volume d'affaires des magasins en propre constitue l'essentiel du chiffre d'affaires du Groupe avec un décalage de quelques mois ; les franchisés contribuant par des redevances.