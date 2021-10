06/10/2021 - 19:20

Paris, le 6 Octobre 2021

Le Groupe Roche Bobois a l'immense tristesse d'annoncer la disparition de son fondateur François Roche, qui s'est éteint mercredi 6 octobre 2021, à l'âge de 85 ans. Après avoir activement participé pendant 50 ans à faire de l'entreprise le leader mondial de l'édition et de la distribution sélective de mobilier, il avait quitté les fonctions opérationnelles en 2007 pour prendre la Présidence du Conseil de Surveillance du Groupe, jusqu'en 2019.

Il laisse dans la mémoire de tous ceux qui l'ont croisé l'image d'un homme au talent et à la personnalité hors norme. Comme le souligne Guillaume Demulier, président du Directoire du groupe Roche Bobois : « François Roche était un grand dirigeant, visionnaire, capable de sentir les tendances et de saisir les opportunités. Il possédait une formidable capacité d'analyse et de projection. C'était aussi un homme proche du terrain, au contact facile, attaché à la dimension familiale de son groupe. »

Diplômé de HEC, François Roche débute en 1959 sa carrière dans le magasin familial de la rue de Lyon. Artisan avec son frère Philippe du rapprochement avec les frères Chouchan, propriétaires du magasin « Au beau Bois » sur le boulevard de Sébastopol à Paris, ils ont eu l'idée de transformer leurs principaux concurrents en partenaires durables. Ensemble, ils importent au début des années 60 du mobilier scandinave - alors à la pointe de l'avant-garde - et associent de manière inédite dans leurs magasins mobilier et accessoires de décoration. En 1961 leur première page de publicité dans le magazine ELLE scelle la naissance de « Roche et Bobois », qui deviendra Roche Bobois.

Chacun des fondateurs apportera son empreinte au développement du groupe. Celle de François Roche étant particulièrement forte dans les domaines de la création, des finances et de l'internationalisation du groupe.

Pendant plusieurs décennies, son œil et son sens esthétique affirmé lui permettront aussi de superviser la direction artistique des photographies qui illustreront les très nombreuses campagnes publicitaires de la marque.

Parallèlement à la dynamique de création qu'il insuffle à Roche Bobois, sa vision du marché lui ouvre de nouvelles perspectives de développement international. L'expansion débute par les pays francophones, Belgique, Suisse, Canada... Dès 1974, le réseau Roche Bobois se développe en Espagne et en Grande-Bretagne, puis un premier magasin américain ouvre à New York. Il sera suivi par de nombreux autres.

Des étapes qui seront les premiers jalons d'un formidable parcours de développement international de la Marque dans plus de 50 pays.

Une gouvernance inchangée

La présidence du conseil de Surveillance est assurée depuis novembre 2019 par Jean-Éric Chouchan, membre de l'une des deux familles co-fondatrices.

Plusieurs membres de la famille Roche occupent actuellement des fonctions au sein du Groupe, dont Nicolas Roche, Vice-Président du Conseil de Surveillance et Antonin Roche, membre du directoire.

Le pacte d'actionnaires liant les deux familles fondatrices, famille Roche (37,88% du capital et 39,62% des droits de votes) et Chouchan (13,45% du capital et 14,3% des droits de votes), reste inchangé avec la volonté partagée d'inscrire le Groupe dans un développement de long terme.

