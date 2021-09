02/09/2021 - 17:45

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie chaque mois ses dernières actualités.

Août 2021

Actualité à la Une

50 ANS DU CANAPE MAH JONG

Cette année, Roche Bobois célèbre les 50 ans du canapé Mah Jong. Imaginé en 1971, le canapé Mah Jong est né de la rencontre de deux hommes de talent : Philippe Roche, co-fondateur de la marque Roche Bobois et chef d'entreprise visionnaire et Hans Hopfer, un designer de génie qui a su capter et anticiper de manière très créative l'évolution de nos styles de vie.

Pour célébrer ses 50 ans, le Mah Jong s'habille de nouveaux tissus de créateurs dessinés par Kenzo Takada, Jean Paul Gaultier ou Missoni Home et se pose sur d'élégantes plateformes qui subliment sa ligne et son confort. Un canapé ultra-modulable, avant-gardiste lors de sa création, iconique aujourd'hui.

Autre actualité



FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D'ANGOULÊME

Roche Bobois est heureux d'apporter son soutien au Festival du Film Francophone d'Angoulême qui s'est tenu du 24 au 29 août 2021. Devenu un rendez-vous incontournable après le festival de Cannes, cette 14ème édition a rassemblé de nombreuses personnalités du monde du cinéma autour de Dominique Besnehard, à l'origine de cet évènement. Roche Bobois a ainsi aménagé différents espaces de la ville investie par le festival, et notamment les jardins de l'hôtel de Bardines, lieu de rencontres privilégié entre les artistes et les médias.

Une nouvelle occasion pour Roche Bobois de marquer son soutien à des événements qui mettent en valeur la langue et la culture françaises.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau de 339 magasins (au 30 juin 2021), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2020, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 484,5 M€ HT, dont 392,8 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2020 s'est élevé à 266,0 M€.

Actus Finance & Communication

Relations Investisseurs

Anne-Pauline Petureaux

[email protected] / 01 53 67 36 72

Relations Presse

Serena BONI

[email protected] / 04 72 18 04 92