30/07/2021 - 08:00

Juillet 2021

Actualité à la Une

SAINT-TROPEZ LOUNGE CLUB

Roche Bobois est heureux d'aménager la terrasse du Lounge Club de la Capitainerie du port de Saint Tropez. Situé au cœur de ce village mythique de la Méditerranée, le Saint-Tropez Lounge Club est un espace exclusif de détente et de convivialité. Pour cette cinquième saison, la marque présente le canapé Informel revêtu de tissus outdoor aux tonalités bleu électrique et moutarde. Pour l'accompagner, les tables basses Rocket et les poufs Trilogie complètent cette proposition d'aménagement réalisée sur-mesure pour la Capitainerie.



Autre actualité



VILLA-TEMOIN A L'ILE MAURICE

Situé au sud-ouest de l'île Maurice, Heritage Villas Varlriche est le plus prestigieux programme résidentiel de l'île, constitué de villas et terrains à bâtir en pleine propriété. Dans un cadre exceptionnel, entre mer et montagne, sur près de 2 500 hectares de nature tropicale, Heritage Villas Valriche offre des prestations de très haut standing aux futurs investisseurs. Au sein de ce programme exclusif, Roche Bobois a le plaisir d'aménager une villa de 260 m² et notamment, les pièces maîtresses que sont le salon et la terrasse. Cette réalisation est une nouvelle illustration de la capacité de la marque à travailler avec des professionnels de l'immobilier et de l'architecture.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau de 339 magasins (au 30 juin 2021), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2020, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 484,5 M€ HT, dont 392,8 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2020 s'est élevé à 266,0 M€.

