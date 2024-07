25/07/2024 - 18:00

Robertet, société patrimoniale et industrielle de parfums et d'arômes, leader mondial des matières premières naturelles, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1er semestre 2024.

Comptes consolidés

(en milliers d'euros) CA

S1 2022 CA

S1 2023 Variation

2023 vs 2022 CA

S1 2024 Variation

2024 vs 2023 Chiffres d'Affaires* 358 865 376 438 +4,9% 414 579 +10,1%

*CA semestriel estimé et non audité

Au 30 juin 2024, l'analyse de la variation du Chiffre d'Affaires, entre effet de périmètre, effet de change et croissance organique est la suivante :

Comptes consolidés

(en milliers d'euros) CA

S1 2023 Croissance organique Effets Change Effets périmètre Variation Totale CA

S1 2024* Chiffres d'Affaires* 376 438 +9,6% -2,2% +2,7% +10,1% 414 579

*CA semestriel estimé et non audité

Le chiffre d'affaires pour le premier semestre 2024 est en hausse de +10,1%, dont +7,4% à périmètre constant. A taux de change constant, la croissance du Groupe est de +12,3%.

A taux de change et périmètre comparable, la croissance organique du Groupe est de +9,6%.

Au 1er trimestre, le Chiffre d'Affaires était en hausse de 10,6% par rapport au T1 2023 (11,1% à taux de change et périmètre constants). Au 2nd trimestre, il est en hausse de 9,6% par rapport au T2 2023 (8,1% à taux de change et périmètre constants).

La bonne performance du S1 2024 s'explique principalement par le dynamisme des clients servis par Robertet, par une reprise significative de notre division Matières Premières et par un effet de restockage de nombreux clients.

La croissance organique de +9,6% est portée par l'ensemble de nos régions, tandis que Sonarome, notre dernière acquisition en Inde, fait un bon démarrage d'année.

Les divisions historiques de Robertet participent à cette croissance au 1er semestre 2024 :

Les Matières Premières représentent 25% du Chiffre d'Affaires et sont en hausse de 14,4% grâce à une légère reprise de l'aromathérapie et du bio, et des performances solides sur nos marchés matures.

La Parfumerie représente 38% du Chiffre d'Affaires et croît fortement de 12,1%, portée par les grands succès de marques émergentes et leur expansion internationale.

Les Arômes représentent 34% du chiffre d'affaires et augmentent de 6,7%, ce qui reflète la bonne performance de nos catégories clés comme les boissons, laitiers et produits de santé.

La division Health & Beauty qui représente 3% du chiffre d'affaires, en baisse de 2,5%, est en cours de déploiement commercial international avec ses ingrédients actifs naturels de haute qualité.

Ces bons résultats au premier semestre nous rendent sereins pour l'ensemble de l'année 2024.

Le rapport financier semestriel sera disponible le 23 septembre 2024 sur notre site internet robertet.com. Notre communiqué sur les résultats sera publié le 12 septembre 2024 à l'issue du Conseil d'Administration et fera l'objet d'une conférence pour les analystes.