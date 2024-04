11/04/2024 - 18:00

Résultats annuels 2023

Grasse, le 11 avril 2024

RESULTATS 2023 : BONNE PERFORMANCE DANS UN CONTEXTE CONJONCTUREL DIFFICILE

Croissance du chiffre d'affaires de +2,6% pour atteindre 721 millions d'euros (+5,5% à taux de change constants)

Solide progression de l'EBITDA de +3,6%, à 133 millions d'euros

Poursuite de l'internationalisation avec l'acquisition de Sonarome en Inde

Comptes consolidés

(En milliers d'Euros) 2023 %

du Chiffre

d'affaires 2022 %

du Chiffre

d'affaires %

Evolution

2023/2022 Chiffre d'affaires 721 129 - 703 037 - +2,6% EBITDA 133 048 18,4% 128 369 18,3% +3,6% Résultat opérationnel courant 111 441 15,5% 101 910 14,5% +9,4% Résultat Net Part du Groupe 74 598 10,3% 76 020 10,9% -1,9% Résultat Net par action (en euros) 35,71 - 36,43 - -2,0%

PERFORMANCE ECONOMIQUE 2023

Le conseil d'administration de Robertet s'est tenu à Grasse le 10 avril 2024 sous la présidence de Monsieur Philippe Maubert, et a validé les résultats de l'année 2023.

Le Groupe a réalisé une bonne performance, dans un contexte toujours inflationniste pour les achats de matières premières et d'énergie. Le chiffre d'affaires publié a progressé de +2,6% pour atteindre 721 millions d'euros, soit + 5,5% à taux de change constants et +4,5% à taux de change et de périmètre constants.

Trois de nos quatre divisions sont en croissance. Les deux divisions de création affichent un chiffre d'affaires en forte croissance, avec +9% en parfumerie et +5% en arômes. La division matières premières est en recul de 9%, tandis que la division « health and beauty » a augmenté de 4%.

L'EBITDA a atteint 133 millions d'euros, en hausse de +3,6%, dans un contexte de pression sur les marges liée à l'inflation des coûts de matières premières et d'énergie. Il représente 18,4% du chiffre d'affaires net, soit une amélioration de 190 pdb par rapport à 2022.

Le résultat net consolidé (part du groupe) s'élève à 74,6 millions d'euros, en retrait de 1,9% par rapport à 2022, et représente 10,3% du chiffre d'affaires. Ce léger recul s'explique notamment par la hausse des frais financiers liés à l'OPAS réalisée en septembre 2022 et à l'emprunt contracté pour l'acquisition de Sonarome en Inde en décembre 2023.

Le besoin en fonds de roulement s'est réduit significativement, grâce à une amélioration de la gestion des stocks, en baisse de 6% au niveau global. En conséquence, le Free Cash Flow s'établit à +20,6 millions d'euros au 31 décembre 2023.

Le Groupe Robertet enregistre une performance financière solide en 2023, confirme la solidité de son modèle d'affaires unique, et poursuit sa politique de développement durable. Le rapport sur les performances extra-financière et le rapport financier seront disponibles sur le site internet de Robertet le 19 avril 2024.

Une assemblée générale mixte sera convoquée le 12 juin 2024 à 10 heures.

Il sera proposé une distribution d'un dividende de 8,50 euros par action, identique à l'année précédente.

Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires est en hausse de 10,6% par rapport à 2023 (11,1% à taux de change et périmètre constants). Ce bon démarrage nous rend sereins pour l'année 2024.

Philippe Maubert, président du conseil d'administration de Robertet SA, observe : « La performance de l'entreprise en 2023 et l'activité organique ont bien résisté, dans un contexte qui reste complexe. La croissance et l'indépendance restent nos priorités pour assurer une vision long-terme de notre métier du naturel et notre responsabilité sociétale envers nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs et nos actionnaires ».

Jérôme Bruhat, directeur général de Robertet SA et CEO du Groupe Robertet déclare : « Le Groupe Robertet a démontré en 2023 sa capacité à croître, malgré un contexte général de déstockage. Nous avons réussi à maintenir notre rentabilité opérationnelle grâce notamment au dynamisme en Amérique du Nord, à une gestion rigoureuse, et à l'engagement continu de nos équipes, que je tiens à saluer. Nos clients, aux profils très variés, ont confirmé leur attachement aux produits uniques de Robertet et à des relations agiles, pérennes et de confiance ».



ELEMENTS COMPLEMENTAIRES :

L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes.

Le tableau de passage de reconstitution de l'EBITDA à partir du Résultat Opérationnel Courant est le suivant :

2023 2022 Résultat opérationnel courant 111 441 101 910 Dotations aux amortissements,

provisions et reprises 20 873 25 441 Autres charges opérationnelles 734 1 018 EBITDA 133 048 128 369

On constate une amélioration de 3,6% de cet indicateur en valeur absolue, avec un Ebitda qui franchit la barre des 130 millions d'euros. En valeur relative, il est également en légère amélioration à 18,4% vs 18,3% en 2022 grâce à une amélioration progressive de la marge brute qui est toutefois compensée pour partie par un alourdissement des coûts fixes (énergies et coûts informatiques) et de la masse salariale.

Les principaux indicateurs bilanciels sont les suivants :

2023 2022 CAPITAUX PROPRES (part du Groupe) 465 508 414 990 TRESORERIE NETTE (*) - 153 039 -169 814 ACTIFS COURANTS – PASSIFS COURANTS 406 153 370 180

( *) Trésorerie nette = trésorerie et équivalents de trésorerie + autres actifs financiers courants - dettes financières (dont passifs financiers IFRS16)

On constate une amélioration de la trésorerie nette du Groupe de l'ordre de 12 millions d'euros en dépit des opérations importantes de croissance externe réalisées en 2023. Cette progression s'explique principalement par une meilleure maîtrise du besoin en fonds de roulement, notamment sur le niveau des stocks.

CALENDRIER FINANCIER

19 avril 2024 : Mise à disposition du rapport financier annuel 2023

23 avril 2024 : Réunion investisseurs - SFAF

12 juin 2024 : Assemblée générale des actionnaires 2024

25 juillet 2024 : Communication du chiffre d'affaires (non audité) du premier semestre 2024

23 septembre 2024 : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2024

15 octobre 2024 : Réunion Investisseurs - SFAF

A PROPOS DU GROUPE ROBERTET :

Robertet S.A. a été fondée en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d'actionnariat principalement familial depuis sa création, le Groupe Robertet est contrôlé par la famille Maubert. Robertet est la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients naturels entièrement intégrée sur l'ensemble du processus de création, depuis la source jusqu'au parfum ou à l'arôme final. Aujourd'hui, le Groupe Robertet est représenté dans plus de 50 pays, compte environ 2400 employés dans le monde et propose à ses clients une offre de plus de 1700 matières naturelles et de produits sur-mesure créés dans l'un de ses 14 centres de création mondiaux. Le Groupe Robertet a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires net global dépassant 720 Millions d'Euros.

Consultez le site web www.robertet.com pour plus de détails.



CONTACT INVESTISSEURS :

Julien MAUBERT, Directeur de Division Matières Premières & RSE

julien.maubert@robertet.com

Isabelle PARDIES, Directrice Financière

Isabelle.pardies@robertet.com