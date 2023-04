20/04/2023 - 18:00

SOLIDE PERFORMANCE

Grasse, le 19 avril 2023

Comptes consolidés

(En milliers d'Euros) 2022 %

du Chiffre d'affaires 2021 %

du Chiffre d'affaires %

Evolution 2022/2021 Chiffre d'affaires 703 037 - 606 085 - +16.0% EBITDA courant 128 369 18.3% 117 529 19.4% +9.2% Résultat opérationnel courant 101 910 14.5% 93 587 15.4% +8.9% Résultat Net Part du Groupe 76 020 10.9% 71 711 11.8% +6.0% Résultat Net par action (en euros) 32.87 - 31.02 - +5.95 %

Le conseil d'administration de Robertet s'est tenu à Grasse le 19 avril 2023 sous la présidence de Monsieur Philippe Maubert.

Les résultats de l'année 2022 sont en croissance significative, dans un contexte très instable.

Le chiffre d'affaires a progressé de +16% pour atteindre 703 millions d'euros soit + 5,4% à taux de change et structure constants.

Toutes les régions et toutes les divisions ont tiré la croissance de l'année 2022 et on notera la performance remarquable de l'Europe servie par la maison-mère de Grasse à laquelle on peut ajouter la belle performance de l'Asie et de l'Amérique du Sud.

L'année a été marquée par le changement de gouvernance de Robertet et la dissociation des fonctions de président et de directeur général au 1er juillet 2022.

Le directeur général Jérôme Bruhat déclare : «Le Groupe Robertet a montré en 2022 son équilibre et son esprit de conquête dans un contexte difficile. Il délivre une progression très significative de son chiffre d'affaires et de son résultat. C'est un honneur pour moi d'avoir rejoint un Groupe avec des résultats aussi solides. »

L'EBITDA a atteint 128,4 millions d'euros, en hausse de +9,2%, dans un contexte de forte pression sur les marges liée à l'inflation des coûts de matières premières, d'énergie et de transport. Il représente 18,3% du chiffres d'affaires net, soit un recul relatif de 113 pdb par rapport à 2021.

Le résultat net consolidé s'élève à 76,7 millions d'euros, en hausse de 6,7%, et représente 10,9% du chiffre d'affaires, en baisse relative de 95 pdb dû à une hausse significative des charges financières principalement liée à l'OPAS.

La hausse du stock et l'incidence des croissances externes ont pesé sur la trésorerie, qui baisse significativement à fin 2022.

Par ailleurs, la politique d'acquisitions ciblées s'est poursuivie avec Omega Ingredients au Royaume-Uni en avril 2022 et plus récemment Aroma Esencial en Espagne en février 2023. Elles contribuent à l'enrichissement continu de notre offre de produits naturels de haute qualité.

Philippe Maubert, président du conseil d'administration, affirme : « La performance de l'entreprise montre la pérennité de son modèle unique. L'indépendance reste notre priorité pour assurer une vision long-terme de notre métier du naturel et notre responsabilité sociétale envers nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs et nos actionnaires ».

Lors de ce Conseil d'administration, Gilberte Lombard, administrateur, a présenté sa démission pour des raisons personnelles. Le Président la remercie chaleureusement pour son implication depuis de nombreuses années au service du groupe Robertet. Isabelle de Cremoux est cooptée, comme administrateur, en remplacement de Madame Lombard. Cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale de Robertet.

Au 31/3/2023, le chiffre d'affaires est en hausse de 7% par rapport à 2022 (4,1% à taux de change et structure constants).

Pour l'année 2023, la croissance devrait se situer entre 6 et 8%, incluant une partie de croissance externe et hors effets de change. Le contexte va rester instable et Robertet conservera sa prudence, son agilité et son expertise pour progresser dans cet environnement.

Une assemblée générale mixte sera convoquée le 14 juin 2023 à 11 heures.

Il sera proposé la distribution d'un dividende de 8,50 euros par action en augmentation de 6,2% par rapport à 2022.

Le rapport financier sera disponible sur le site internet de Robertet le 30 avril 2023.

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES :

L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes.

Le tableau de passage de reconstitution de l'EBITDA Courant à partir du Résultat Opérationnel Courant est le suivant :

2022 2021 Résultat opérationnel courant) 101 910 93 587 Dotations aux amortissements, provisions et reprises 25 441 23 675 Autres charges opérationnelles 1 018 267 EBITDA Courant 128 369 117 529

On constate une amélioration de cet indicateur en valeur absolue puisqu'il est en hausse de 9.2% par rapport à 2021.En revanche on peut noter une dégradation en valeur relative au chiffre d'affaires, essentiellement imputable à la dégradation de la marge brute liée à la hausse des matières premières. Les frais fixes, salaires et charges externes, restent stables voire en légère diminution en proportion du chiffre d'affaires publié.

Les principaux indicateurs bilanciels sont les suivants :

2022 2021 CAPITAUX PROPRES (part du Groupe) 414 990 545 734 TRESORERIE NETTE (*) -169 814 77 276 ACTIFS COURANTS - PASSIFS COURANTS 370 180 368 898

( *) Trésorerie nette = trésorerie et équivalents de trésorerie + autres actifs financiers courants - dettes financières (dont passifs financiers IFRS16)

En dépit de l'acquisition des actions propres rachetées par Robertet SA dans le cadre de l'OPAS, pour un montant de 204 millions d'euros, la diminution des Capitaux Propres est limitée à 131 millions d'euros.

La diminution de la trésorerie est principalement expliquée par cette opération de rachat de titres. A cela s'ajoute une augmentation du besoin en fonds roulement de l'ordre de 47 millions d'euros liée à la hausse du stock ainsi qu'à l'incidence de la croissance externe pour environ 27 millions d'euros.

A PROPOS DU GROUPE ROBERTET :

Robertet S.A. a été fondée en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d'actionnariat principalement familial depuis sa création, le Groupe Robertet est toujours contrôlé par la famille Maubert. Robertet est la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients naturels entièrement intégrée sur l'ensemble du processus de création, depuis la source jusqu'au parfum ou à l'arôme final. Aujourd'hui, le Groupe Robertet est représenté dans plus de 50 pays, compte plus de 2200 employés dans le monde et propose à ses clients une offre de plus de 1350 matières naturelles et de produits créés dans l'un de ses 14 centres de création mondiaux. Le Groupe Robertet a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires net global dépassant 700 Millions d'Euros.

Consultez le site web www.robertet.com pour plus de détails.

