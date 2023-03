01/03/2023 - 18:00

LE GROUPE ROBERTET ACQUIERT AROMA ESENCIAL

Grasse, le 1er mars 2022

Le Groupe Robertet est heureux d'annoncer l'acquisition d'Aroma Esencial, société basée à Gérone en Espagne, spécialisée dans la transformation de produits naturels comme le vétiver, le patchouli, le cèdre, l'ylang-ylang et d'autres produits stratégiques de l'industrie aromatique. Aroma Esencial dispose d'un grand savoir-faire, d'un outil industriel haut de gamme de fractionnement et de distillation moléculaire et d'une gamme de produits stratégiques pour la parfumerie fine. Le Groupe Robertet est fier d'accueillir Aroma Esencial et de poursuivre la production d'ingrédients de haute qualité pour toujours mieux répondre à la demande de nos clients.

Julien Maubert, Directeur de la Division Matières Premières du Groupe, déclare : « Cette acquisition s'inscrit pleinement dans notre volonté de conforter notre position de leader mondial des ingrédients aromatiques naturels et de renforcer notre avantage compétitif grâce à une offre unique pour nos clients. »

A propos de Robertet :

Robertet S.A. a été fondée en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d'actionnariat majoritairement familial depuis sa création, le Groupe Robertet est toujours contrôlé par la famille Maubert et est la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients entièrement intégrée sur l'ensemble du processus de création, depuis la source jusqu'au parfum ou à l'arôme final. Aujourd'hui, le Groupe Robertet est représenté dans plus de 50 pays, compte plus de 2 000 employés dans le monde et propose à ses clients une offre de plus de 1700 matières naturelles et de produits créés dans l'un de ses 14 centres de création mondiaux. Le Groupe Robertet a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires net global dépassant 600 Millions d'Euros.

Consultez le site web www.robertet.com pour plus de détails.