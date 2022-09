13/09/2022 - 19:00

Programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 14 juin 2022

Déclaration des transactions sur actions propres dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée de Robertet sur ses propres actions1 (l' « OPAS »)

Emetteur : Robertet SA (LEI : 969500EUEC3HIYQOCS92)

Catégorie de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0000039091)

Descriptif du programme de rachat publié le 6 juillet 2022

Grasse, 13 septembre 2022

Déclaration des transactions sur actions propres lors du règlement-livraison de l'OPAS du 5 septembre 2022

I. Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Robertet SA 969500EUEC3HIYQOCS92 05/09/2022 FR0000039091 225 989 €885 XPAR

II. Présentation détaillée par opération

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Robertet SA 969500EUEC3HIYQOCS92 Portzamparc 969500DEM67LRGQOTV19 05/09/2022 FR0000039091 885 euro 225 989 XPAR Code délivré par le PSI (non disponible) Conservation aux fins d'opérations de croissance externe et de couverture d'actions gratuites

***

A propos de Robertet : Robertet S.A. a été fondé en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d'actionnariat majoritairement familial depuis sa création, Robertet est toujours contrôlé par la famille Maubert et est la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients entièrement intégrée sur l'ensemble du processus de création, depuis la source jusqu'au parfum ou à l'arôme final. Aujourd'hui, Robertet est représenté dans 50 pays, compte environ 2 200 employés dans le monde, propose à ses clients une offre de plus de 1700 matières naturelles, et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires net global dépassant 600 Millions d'Euros. Consultez le site www.robertet.com pour plus de détails.

1 Visa n°22-330 de l'AMF.