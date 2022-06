30/06/2022 - 22:30

PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE DE ROBERTET SUR SES PROPRES ACTIONS DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Grasse, 30 juin 2022

Le Conseil d'administration de Robertet a approuvé, dans son principe, un projet d'offre publique d'achat simplifiée de Robertet sur ses propres actions (l'« Offre ») qui serait réalisée dans le cadre de son programme de rachat, tel qu'autorisé par l'Assemblée générale du 14 juin 2022.

L'Offre serait libellée au prix de 885 euros par action, coupon 2021 détaché[1], et porterait sur un nombre maximum de 225.989 actions Robertet, représentant 9,77 % du capital social de Robertet[2], étant précisé que les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote de Robertet ne seraient pas visés par l'Offre.

L'Offre serait réalisée selon la procédure simplifiée régie par les articles 233-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l‘ « AMF ») et serait ouverte pendant une période minimale de 10 jours de négociation. Si le nombre d'actions présentées en réponse à l'Offre est supérieur au nombre maximum de 225.989 actions, il serait procédé, pour chaque actionnaire répondant à l'Offre, à une réduction de sa demande proportionnellement au nombre d'actions présentées à l'Offre conformément à l'article 233-5 du règlement général de l'AMF.

Le Conseil d'administration de Robertet, réuni le 22 février 2022, a mis en place un comité ad hoc composé majoritairement de membres indépendants et, sur recommandation du comité ad hoc, désigné le cabinet Ledouble, représenté par Mme Agnès Piniot et Monsieur Romain Delafont, en qualité d'expert indépendant afin de se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières de l'Offre, conformément aux dispositions de l'article 261-1, I et 261-1, I, 4° du règlement général de l'AMF.

L'Offre serait financée sur la trésorerie disponible de Robertet à hauteur de 10 millions d'euros et par la souscription par Robertet d'un crédit bancaire amortissable d'un montant de 190 millions euros d'une maturité de 5 ans.

La société Maubert SA, qui détient 41,97 % du capital et 60,99 % des droits de vote théoriques de Robertet[3], a fait part de son intention de présenter à l'Offre les actions Robertet qu'elle détient, afin d'en garantir le succès. En fonction du nombre d'actions apportées par l'ensemble des actionnaires et du ratio de réduction proportionnel qui en résultera, Maubert SA céderait ainsi à Robertet entre environ 45 %, et 100% des 225.989 actions visées par l'Offre. Quel que soit le nombre d'actions apportées à l'Offre, Maubert SA demeurera l'actionnaire de contrôle de Robertet.

Le Conseil d'administration se prononcera définitivement sur l'Offre envisagée et émettra son avis motivé au vu de l'attestation d'équité du cabinet Ledouble au cours d'une prochaine réunion qui se tiendrait vers le 7 juillet 2022.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a décidé de maintenir et renforcer la politique de dividende de Robertet en augmentant progressivement son ratio de distribution (dividende/bénéfice net distribuable) à environ 40% d'ici à l'exercice 2024, sous réserve des besoins exigés par ses engagements financiers et ses besoins d'investissement.

Robertet confirme, par ailleurs, que les résultats du 1er semestre sont en ligne avec sa prévision annuelle de croissance de chiffre d'affaires, qui se situerait entre [7 et 9] %.



***

A propos de Robertet : Robertet, fondé en 1850 à Grasse, est le leader mondial des ingrédients naturels, la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients naturels entièrement intégrés à chaque étape de la création, depuis la source de l'ingrédient jusqu'au produit fini. Aujourd'hui, Robertet est présent dans plus de 50 pays et compte environ 2000 employés à travers le monde entier. Consultez le site www.robertet.com pour plus de détails.

[1] Ce prix tient compte d'un dividende de 8 euros par action décidé par l'assemblée générale du 14 juin 2022 au titre de l'exercice 2021 qui a été détaché le 29 juin 2022.

[2] Sur la base d'un nombre total de 2.312.775 actions et certificats d'investissement au 10 juin 2022.

[3] Sur la base d'un nombre total de 2.312.775 actions et certificats d'investissement, et 3.396.644 droits de vote théoriques au 10 juin 2022.