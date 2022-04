29/04/2022 - 10:30

Robertet a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'Omega Ingredients.

Omega Ingredients est une société basée au Royaume-Uni, spécialisée dans la création d'arômes et ingrédients d'origine naturelle et de haute qualité pour l'industrie alimen- taire et des boissons. Cet investissement réaffirme la volonté du Groupe Robertet de conforter sa position de leader mondial des solutions naturelles pour arômes en ren- forçant sa position sur le marché britannique. Ce rapprochement crée de nouvelles sy- nergies au sein du groupe afin de mieux répondre aux demandes de clients émergents, identifiés pour notre croissance future. Omega Ingredients bénéficiera de l'expertise industrielle des naturels et de la créativité de Robertet, renforçant les valeurs communes qui ont toujours fait d'Omega une entreprise à la fois unique et performante.

Olivier Maubert, Directeur des divisions Arômes et Health&Beauty, déclare: « Nous sommes fiers d'accueillir Omega Ingredients au sein de la famille Robertet. Nous partageons la même pas- sion pour les produits naturels avec une préoccupation commune pour l'avenir de la planète. L'ap- proche unique d'Omega s'ajoutera à la créativité de Robertet. Nous sommes impressionnés par la motivation et le dévouement des équipes Omega totalement alignés avec les valeurs originales de Robertet. Cette acquisition nous permettra de réaffirmer notre position de leader et consolidera la présence de Robertet au Royaume-Uni et dans les autres marchés où Omega est bien implantée. »

Steve Pearce, Fondateur et PDG de Omega Ingredients commente: « Omega Ingredients est heureux de commencer le prochain chapitre de son histoire au sein du Groupe Robertet. Nous partageons la même passion pour les naturels et les produits d'excellence, la même vision de nos approches RSE et d'un sourcing résolument intégré des arômes et extraits naturels ».

A propos de Robertet :

Robertet, fondé en 1850 à Grasse, est le leader mondial des ingrédients naturels, la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients naturels entièrement intégrés à chaque étape de la création, depuis la source de l'ingrédient jusqu'au produit fini. Aujourd'hui, Robertet est présent dans plus de 50 pays et compte environ 2000 employés à travers le monde entier.

Consultez le site www.robertet.com pour plus de détails.

A propos d'Omega Ingredients :

Omega Ingredients, société créée en 2001 au Royaume-Uni, se concentre sur la création d'arômes et d'ingrédients naturels de haute qualité, grâce à un sourcing entièrement intégré, pour l'industrie alimentaire et des boissons. Renommée à travers le monde pour sa biochimie innovante, à la pointe de la technologie grâce à l'utilisation de matériaux purement naturels, Omega Ingredients a développé un réseau exceptionnel de fournis- seurs et de partenaires pour garantir des ingrédients d'une qualité exceptionnelle.

Consultez le site www.omegaingredients.co.uk pour plus de détails.