01/02/2022 - 18:00

Grasse, le 1er février 2022

Activité 2021

2021 a été une bonne année : le chiffre d'affaires du Groupe Robertet s'établit à 606 millions d'Euros, soit une progression de 12,7% (14,9% à taux constant) et par division +12% en Matières Premières, +16% en Parfumerie, +8% en Arômes.

Robertet annonce la prise de fonction de Jérôme Bruhat en tant que Directeur Général Délégué en préparation de l'évolution de la gouvernance du Groupe

Le groupe Robertet annonce la prise de fonction, à compter de ce jour, de Jérôme Bruhat, en tant que Directeur Général Délégué. Cette nomination est un événement important dans l'évolution de sa gouvernance et intervient à la suite d'une année 2021 de très bonne qualité, signe d'une croissance vigoureuse et d'une grande solidité de ses activités. Dans un contexte économique mondial tourmenté, le groupe a su affirmer sa position de leadership sur l'ensemble des gammes de produits naturels - garante de son indépendance - tout en veillant à conforter les ambitieux axes de développement en termes de Responsabilité Sociale et Environnementale qu'il s'était fixé.

L'arrivée de Jérôme Bruhat au sein de la Direction Générale résulte d'un processus de sélection mené sur l'année 2021. Elle intervient dans le cadre de la dissociation des fonctions de son Président Directeur Général, Philippe Maubert, qui prendra effet à la suite de l'Assemblée Générale en Juin 2022. A cette date, Philippe Maubert assumera le rôle de Président non exécutif du groupe et Jérôme Bruhat celui de Directeur Général.

Jérôme Bruhat rejoint le Groupe Robertet après plus de 3 décennies passées au sein du Groupe L'Oréal. Agé de 54 ans, il occupait depuis 2015 la fonction de Président du Groupe L'Oréal au Japon. Il y a notamment développé les Affaires des différentes divisions, les activités d'Innovation et d'Industrie, et procédé à l'acquisition de société. Il avait commencé sa carrière en 1991 à la division des Produits Public en France, avant d'évoluer vers des fonctions de Direction Générale en Belgique, Allemagne, Japon et Etats-Unis (Il a entre autres occupé les fonctions de Directeur Global de la marque Maybelline New York et de Président de L'Oréal Allemagne).

A propos du Groupe Robertet

ROBERTET S.A. a été fondé en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. D'actionnariat familial depuis sa création et toujours contrôlé par la famille Maubert, Robertet est la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients entièrement intégrée à chaque étape du processus de création - de la source au parfum et à l'arôme final. Aujourd'hui, Robertet est représenté dans plus de 50 pays et compte plus de 2 000 employés dans le monde.

*Prochain communiqué prévu à l'issue du Conseil d'administration du 22 février 2022.