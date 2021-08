05/08/2021 - 18:00

Robertet SA

37 Avenue Sidi Brahim 06130 Grasse – France

Société anonyme au capital de 5 754 612 € Rcs Grasse B 415 750 660

Robertet a le plaisir d'annoncer une prise de participation majoritaire dans la société Astier Demarest basée à Grasse, France. Astier Demarest est une société familiale historique grassoise spécialisée dans le sourcing et la distribution de matières premières pour les secteurs de la parfumerie, de la cosmétique, de l'aromathérapie et des arômes alimentaires.

Cet investissement s'inscrit pleinement dans notre volonté assumée de conforter notre position de leader mondial des ingrédients aromatiques et renforce notre avantage compétitif dans le sourcing durable de produits Naturels avec une présence à la source accrue sur certaines filières stratégiques pour notre industrie.

François et Bruno Destoumieux conserveront leurs fonctions à la direction générale, avec le soutien du groupe pour les accompagner dans leur développement de filières durables et d'enrichir leur distribution avec la palette d'ingrédients naturels et biologiques de Robertet.

« Nous sommes fiers d'accueillir Astier Demarest dans la famille Robertet et enthousiastes à l'idée de combiner les forces des deux organisations pour mieux répondre aux besoins croissants de traçabilité et de transparence. Cette acquisition va nous permettre de consolider notre leadership dans les ingrédients Naturels et de développer des projets ambitieux pour le futur. »

Julien Maubert,

Directeur Division Matières Premières, Robertet

« Astier Demarest a hâte d'entamer le prochain chapitre de son histoire en faisant partie du groupe Robertet. La complémentarité de cette combinaison est évidente dans la nature familiale de nos entreprises, mais aussi dans notre vision partagée du sourcing intégré et durable des ingrédients naturels. »

François Destoumieux,

Président d'Astier Demarest

A propos de Robertet :

ROBERTET S.A. a été fondé en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Robertet est la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients entièrement intégrée à chaque étape du processus de création – du champ jusqu'au produit fini. Aujourd'hui, Robertet est représenté dans plus de 50 pays et compte environ 2 000 employés dans le monde.

Consultez le site web www.robertet.com pour plus de détails.

À propos d'Astier Demarest :

Astier Demarest a été créé en 1880 à Grasse et s'est développé au fil des années dans le sourcing de matières premières pour les secteurs de la parfumerie, de la cosmétique, de l'aromathérapie et des arômes alimentaires. Astier Demarest a développé un réseau historique de fournisseurs et de partenariats pour assurer des produits de qualité avec une traçabilité sur l'ensemble de la chaine.

Consultez le site www.astierdemarest.com pour plus de détails.