16/12/2024 - 19:45

Parution du 1er numéro magazine en avril 2025

Reworld Media annonce le lancement d'ICON aux États-Unis, ce qui porte à 6 le nombre d'éditions internationales du magazine et réaffirme l'ambition du groupe media-tech, leader en France, de poursuivre son expansion et ses investissements sur le marché américain.

Après s'être établi en Italie, en Espagne, en Australie, au Moyen-Orient et en France, le premier numéro du magazine paraîtra aux États-Unis à la fin du mois d'avril 2025, sous la direction éditoriale d'Andrea Tenerani qui apportera sa vision et son expérience. Supervisant déjà les autres publications du magazine dans le monde, Andrea Tenerani veillera à ce qu'ICON USA soit aligné sur l'identité globale de la marque, en l'adaptant aux besoins spécifiques du marché américain.

Le magazine sera dirigé par Gro Curtis, qui a précédemment travaillé dans l'édition haut de gamme et occupé des postes à responsabilité chez V et VMAN : « Je suis extrêmement heureuse de rejoindre la grande famille ICON en tant que rédactrice en chef de la nouvelle édition américaine. En tant que marque, ICON s'est forgé une image forte et une signature éditoriale dans le monde entier ; il est passionnant de pouvoir façonner notre voix aux États-Unis. Challenger les codes fondamentaux de la mode masculine a toujours été ma passion. Je me réjouis de continuer à promouvoir et à alimenter les designers, talents, créateurs et mannequins masculins basés aux États-Unis. Notre objectif est de faire d'ICON un arbitre du bon goût et d'un style masculin irréprochable plutôt que de créer un banal almanach des tendances ».

Le projet réunira une équipe de professionnels de grand talent. Parmi eux, Alexander Wiederin, directeur artistique de renom qui a un riche historique de collaboration avec des marques et des magazines célèbres tels que Vogue et Interview, assurera le rôle de Directeur artistique. Tanya Amini, qui collabore déjà avec des médias prestigieux, sera l'éditrice at large d'ICON USA. Son expertise dans le secteur de l'édition de luxe et sur la mode, ainsi que sa capacité à connecter les marques à un public haut de gamme, joueront un rôle clé dans la construction de partenariats déterminants et seront essentiels pour renforcer la présence de la marque aux États-Unis.

Stéphane Haitaian, Directeur exécutif chez Reworld Media et Directeur de Reworld Media US, souligne l'ambition du groupe : « Après la naissance de la filiale locale Reworld Media US et le lancement réussi de Grazia USA en 2023, cette nouvelle édition représente une nouvelle étape significative dans la croissance et l'expansion internationale du groupe sur un marché stratégique. Nous sommes ravis d'apporter cette marque prestigieuse aux États-Unis et d'adresser ainsi un nombre encore plus important de lecteurs ».

Valeurs et réseau

Un point de référence sur le segment mode et lifestyle masculin pour les lecteurs et pour les principales marques de mode, du luxe, de l'automobile et de l'horlogerie.

ICON est une marque qui raconte l'histoire du style masculin sous tous ses aspects, avec une offre de contenus cross-média, un storytelling continu expert sur les passions des hommes contemporains et un œil toujours attentif aux nouvelles tendances ainsi qu'aux icônes du moment et aux talents émergents.

ICON s'adressera également dans cette nouvelle édition à un public attentif aux tendances, à la mode, à l'art, au design, à la culture, à la diversité et à l'inclusion via la réalisation de séances photos par grands photographes qui recevront des stars du sport, de la musique et du cinéma, par des interviews exclusives et une série de rubriques thématiques. A la qualité journalistique et l'excellence photographique qui distinguent la marque seront associées les spécificités du style américain dans tous les domaines.

ICON USA sera publié deux fois par an et fera ses débuts sur les médias sociaux dès la sortie du premier numéro, en particulier sur Instagram, avec des contenus multimédias, galeries photos, vidéos en coulisses, des shootings de mode et bien plus encore.

A propos de Reworld Media :

Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BTOC et BTOB.

-Le marché BTOC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des lecteurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 37 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs usages et modes de consommation.

-Le marché BTOB par la monétisation de ses propres audiences et l'accompagnement de ses clients dans la création et l'exécution de leur stratégie de communication et commerciale, grâce à la couverture de tous les leviers de la communication.

Le groupe a à son actif 81 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) génératrices d'audiences dans 12 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Marmiton, Gourmand, Top Santé, Doctissimo, Télé Magazine, etc.). Il intègre aussi sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 549 M€ en 2023, est présent dans 14 pays et compte 1 388 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

