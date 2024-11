20/11/2024 - 17:50

Maintien du chiffre d'affaires consolidé sur les 9 premiers mois de 2024 (-1,6%)

Cumul 9 mois En M€ 30/09/2024 30/09/2023 Variation (M€) Variation (%) BtoC 169,9 182,3 (12,4) -6,8% BtoB 219,6 213,3 6,3 +3,0% Total 389,5 395,6 (6,1) -1,6%

3e trimestre

En M€ T3 2024 T3 2023 Variation (M€) Variation (%) BtoC 55,7 59,6 (3,9) -6,5% BtoB 69,7 69,6 0,1 +0,1% Total 125,4 129,2 (3,8) -3,0%

Le Groupe Reworld Media (ALREW), 1er éditeur de médias thématiques en France et leader de l'adtech en Europe, annonce un chiffre d'affaires consolidé de 389,5 M€ pour les 9 premiers mois de l'exercice 2024, en léger retrait de -1,6% par rapport à la même période en 2023. La part de l'activité réalisée à l'international atteint 34%, reflétant l'ancrage européen du Groupe. Le pôle BtoB enregistre une performance record avec un chiffre d'affaires de 219,6 M€, en hausse de +3,0% grâce à la croissance continue de ses activités digitales. Le pôle BtoC, quant à lui, affiche un chiffre d'affaires de 169,9 M€, en recul maîtrisé de 6,8%, impacté principalement par la baisse des ventes de son activité magazine dans un contexte de consommation encore contraint.

Au 3e trimestre, le chiffre d'affaires consolidé diminue légèrement (-3,0%, -3,8 M€), sous l'effet d'une stabilité du pôle BtoB (+0,1%) et d'un recul limité du pôle BtoC (-6,5%). Dans un contexte de forte actualité sportive (Euro 2024, JO de Paris 2024), peu favorable aux médias thématiques, Reworld Media maintient une performance solide, portée par la diversification de ses activités digitales sur les nouveaux leviers à la performance et sur les réseaux sociaux.

Avec un portefeuille de plus de 80 marques propriétaires et des offres innovantes couvrant un large spectre du marché de la communication, Reworld Media maintient son cap stratégique et continue d'investir dans les contenus, formats et leviers de monétisation les plus prometteurs. Le Groupe réaffirme sa confiance dans sa capacité à générer une croissance durable, en France comme à l'international.

Pôle BtoC : maintien de la stratégie face aux défis du marché

Le chiffre d'affaires du pôle BtoC s'établit à 169,9 M€ sur les 9 premiers mois de l'exercice 2024, en recul de -6,8% (- 12,4 M€) par rapport à la même période en 2023. Après une diminution de -6,9% (-8,5 M€) au 1er semestre, la décroissance ralentit légèrement au 3e trimestre (-6,5% ; -3,9 M€).

Les offres d'abonnement (45% du chiffre d'affaires BtoC) reculent de -7,7% depuis le début de l'année. Toutefois, la baisse s'atténue au 3e trimestre (-4,1% vs. -9,4% au 1er semestre). Le Groupe continue à capitaliser sur un portefeuille de 1,6 million d'abonnements payants, dont le panier moyen augmente de +2,1%, à 5,44 €. Les ventes à l'acte (55% du chiffre d'affaires BtoC) affichent une diminution de -6,6% depuis le début de l'année, incluant une baisse plus prononcée au 3e trimestre (-7,8%) qu'au 1er semestre (-6,0%).

En tant que 1er éditeur de presse magazine en France, le Groupe relève les défis du marché en poursuivant une stratégie d'augmentation ciblée des prix de vente et en diversifiant ses sources de revenus. Cette stratégie vise à compenser la diminution des volumes de vente, tout en préservant la compétitivité et la rentabilité du pôle BtoC.

Le 3e trimestre a également été marqué par plusieurs initiatives visant à enrichir et diversifier l'offre BtoC, sous l'ombrelle de marques fortes et référentes dans leur univers thématiques, véritables cautions auprès de leurs communautés de lecteurs-consommateurs. Le Groupe a lancé en juillet Mon Petit Science & Vie Histoire, le magazine d'Histoire dédié aux tout-petits. Fort du succès de leurs premiers numéros, New Romance Magazine, le 1er magazine consacré à ce genre littéraire à succès, et Icon, le nouveau magazine de la presse haut de gamme masculine, ont fait leur retour en kiosque avec une 2e parution, confirmant leur pertinence dans un portefeuille déjà diversifié.

Pôle BtoB : poursuite du développement et de la diversification des activités digitales

Le chiffre d'affaires du pôle BtoB atteint 219,6 M€ sur les 9 premiers mois de l'exercice 2024, en hausse de +3,0% (+6,3 M€) par rapport à la même période en 2023. Après une croissance de +4,3% au 1er semestre (+6,2 M€), le pôle BtoB affiche une stabilité de son chiffre d'affaires au 3e trimestre (+0,1% ; +0,1 M€).

Les activités digitales, qui représentent près de 90% des revenus du pôle, connaissent une croissance continue depuis le début de l'année. Les offres à la performance poursuivent leur progression au 3e trimestre, soutenues par l'essor des nouveaux leviers tels que l'influence marketing, le content to commerce et le retail media, qui confirment leur rôle stratégique. Par ailleurs, les offres de branding continuent de bénéficier d'un fort engouement sur les réseaux sociaux. Comme au 2e trimestre, elles s'inscrivent dans un contexte publicitaire peu favorable aux médias thématiques, marqué par une concentration des investissements autour des grands événements sportifs (Euro 2024, JO de Paris 2024).

Chaque mois, les marques de Reworld Media attirent 37,0 millions de Français[1], 30,9 millions de visiteurs uniques[2] sur le web et 81,8 millions de followers[3] sur les réseaux sociaux. Ce leadership, combiné à un portefeuille d'offres diversifiées, alimente le potentiel de développement du pôle BtoB. Les réseaux sociaux et les nouveaux leviers à la performance, se présentent comme des moteurs essentiels de la croissance du pôle BtoB à moyen et long terme.

Note : ce communiqué présente un chiffre d'affaires consolidé, non audité, établi conformément au règlement relatif aux comptes consolidés en vigueur en France. Agenda : publication du chiffre d'affaires et résultats annuels 2024 le 26 mars 2025.

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

Le marché BtoC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des lecteurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 37 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs usages et modes de consommation.

Le marché BtoB par la monétisation de ses propres audiences et l'accompagnement de ses clients dans la création et l'exécution de leur stratégie de communication et commerciale, grâce à la couverture de tous les leviers de la communication.

Le groupe a à son actif 81 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) génératrices d'audiences dans 12 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Marmiton, Gourmand, Top Santé, Doctissimo, Télé Magazine, etc.). Il intègre aussi sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 549 M€ en 2023, est présent dans 14 pays et compte 1 388 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contacts – investisseurs@reworldmedia.com / Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr

[1] ACPM, One Next Global 2024 S1 15 ans et +

[2] Médiamétrie//Netratings, Audience Internet Global en France, septembre 2024, en visiteurs uniques mensuels.

[3] Nombre d'abonnés total non dédupliqués aux plateformes Meta, Instagram, X, Pinterest, TikTok, Youtube, Snapchat et Twitch.