29/05/2024 - 18:35

1er trimestre 2024 En M€ T12024 T1 2023 Variation (M€) Variation (%) BtoC 54,9 60,0 (5,1) -8,5% BtoB 74,3 68,5 5,8 +8,4% Total 129,2 128,5 0,7 +0,5%

Au 1er trimestre 2024, le chiffre d'affaires du groupe Reworld Media (ALREW), 1er éditeur de médias thématiques en France et leader de l'adtech en Europe, s'élève à 129,2 M€, en hausse de +0,5% par rapport au 1er trimestre 2023.

La forte progression du chiffre d'affaires du pôle BtoB, qui atteint 74,3 M€ et affiche une croissance de +8,4% (+5,8 M€), est attribuable au développement des activités digitales (84% du CA BtoB), notamment au succès des offres à la performance et sur les réseaux sociaux, tant en France qu'à l'international. Cette performance compense une diminution du chiffre d'affaires du pôle BtoC de -8,5% (-5,1 M€), non représentative des tendances de ventes, résultant notamment d'un effet de base défavorable lié à un calendrier des parutions différent sur la période par rapport au 1er trimestre 2023.

La croissance du chiffre d'affaires sur le trimestre démontre à nouveau la pertinence du modèle économique multi-canal et multi-leviers du Groupe, combinant une gestion rigoureuse de ses actifs BtoC avec une offre BtoB pertinente, couvrant un large spectre des leviers d'un marché de la communication en croissance. Le Groupe continue également d'enregistrer de bons résultats d'audience, illustrant la puissance de son offre média, multi-marques (81 marques), multimédias (magazines, édition, sites, réseaux sociaux, TV, etc.) et multithématiques (12 thématiques), qui touche 7 Français sur 10 chaque mois.

Enfin, Reworld Media poursuit son développement à l'international, tant dans ses activités technologiques que dans ses activités médias, avec près de 36% du chiffre d'affaires trimestriel réalisé hors de France.

Pôle BtoC : maintien du cap stratégique, augmentation ciblée des prix et poursuite d'une politique d'innovation et de diversification des revenus

Le pôle BtoC enregistre un chiffre d'affaires de 54,9 M€ sur le 1er trimestre 2024, en baisse de 8,5% par rapport à la même période en 2023.

Cette baisse est principalement due à une diminution du chiffre d'affaires issu de la vente de magazines (-9,5%), non représentative des tendances de ventes, résultant notamment d'un effet de base défavorable lié à un calendrier des parutions différent en comparaison avec le 1er trimestre 2023. En outre, certains titres hebdomadaires ont une parution de moins sur l'année 2024, ce qui a un impact significatif sur le chiffre d'affaires.

Sur le trimestre, le Groupe, 1er éditeur de presse magazine en France, a poursuivi sa stratégie d'augmentations ciblées des prix de vente pour compenser partiellement la baisse des volumes de magazines vendus, tout en préservant sa compétitivité et ses parts de marché.

En parallèle, il a continué à innover en lançant de nouveaux magazines à la fois originaux et contemporains. Fort du succès de sa marque masculine haut de gamme ICON dans plusieurs pays, et avec l'appui de son équipe éditoriale italienne, le Groupe a lancé en mars le magazine ICON France, soutenu par une forte présence éditoriale sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, en partenariat avec la maison d'édition Hugo Publishing, il a annoncé le lancement en juin de New Romance Magazine, visant à étendre le succès rencontré par ce genre littéraire dans le domaine de l'édition au marché du magazine.

Capitalisant sur des marques à forte notoriété et un parc de 1,6 million d'abonnements payants, le pôle BtoC a continué à développer son offre de contenus (édition, paywall, TV) et de services en affinité avec les thématiques de ses magazines. Le chiffre d'affaires issu de la diversification de son offre a augmenté de +7,6% sur le trimestre, contribuant ainsi, conjointement avec la hausse des prix de vente, à l'augmentation du panier moyen par abonnement (5,37€, +3,4% vs. T1 2023).

Pôle BtoB : forte croissance portée par la croissance des activités digitales et le succès des offres à la performance et sur les réseaux sociaux, tant en France qu'à l'international

Le pôle BtoB enregistre un chiffre d'affaires de 74,3 M€ au 1er trimestre 2024, en hausse de +8,4% par rapport à la même période en 2023, surperformant ainsi la progression du marché de la communication (+4,4%) et celle de son segment digital (+6,0%[1]).

Cette augmentation est portée par la croissance des activités digitales, qui représentent 84% du chiffre d'affaires du pôle BtoB, et en particulier par le succès des offres à la performance (affiliation, influence marketing, leads, content to commerce, retail media, etc.) et des offres sur les réseaux sociaux, tant en France qu'à l'international.

Les résultats d'audiences des médias en France sur le trimestre consolident la position du Groupe en tant que 3e acteur média sur le web, avec 31,4 millions de visiteurs uniques par mois[2], et 1er groupe média sur les réseaux sociaux, avec 81,6 millions de followers[3].

Leader en audiences sur le web sur toutes les thématiques où il est positionné, le Groupe maintient son engagement à innover pour enrichir ses contenus digitaux et s'adapter aux attentes de ses lecteurs et de ses clients. Au cours du trimestre, il a finalisé la refonte du site de BIBA, marque emblématique de l'univers média féminin, et continué à développer de nouveaux formats éditoriaux dédiés aux réseaux sociaux. Enfin, il enregistre des progressions d'audiences significatives sur certains de ses sites, notamment Top Santé, Pleine Vie, Science & Vie, Modes et Travaux, 1 001 Cocktails, et Les Numériques.

Ce communiqué présente un chiffre d'affaires consolidé, non audité, établi conformément au règlement relatif aux comptes consolidés en vigueur en France.

Agenda : publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 le 31 juillet 2024.

Pour rejoindre le Club Actionnaires de Reworld Media et bénéficier de ses avantages c'est ici !

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

Le marché BtoC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des lecteurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 37 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs usages et modes de consommation.

Le marché BtoB par la monétisation de ses propres audiences et l'accompagnement de ses clients dans la création et l'exécution de leur stratégie de communication et commerciale, grâce à la couverture de tous les leviers de la communication.

Le groupe a à son actif 81 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) génératrices d'audiences dans 12 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Marmiton, Gourmand, Top Santé, Doctissimo, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 549 M€ sur 2023, est présent dans 14 pays et compte 1 388 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contacts – investisseurs@reworldmedia.com / Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr

[1] Le marché publicitaire au 1er trimestre 2024 et prévisions 2024, Communiqué BUMP, 16/05/2024.

[2] Médiamétrie//Netratings, Audience Internet Global en France, moyenne à fin mars 2024 en comparaison avec la moyenne à fin mars 2023, visiteurs uniques mensuels.

[3] Nombre d'abonnés total non dédupliqués aux plateformes Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, Youtube, Snapchat et Twitch, données éditeurs.